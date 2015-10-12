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Dünya

Rock grubu Aerosmith'ten Donald Trump'a: Şarkımızı kullanma

"Trump taleplerimize uymayı reddederse dava açmak zorunda kalabiliriz"

12 Ekim 2015 18:03

Ünlü rock grubu Aerosmith, ABD’de Cumhuriyetçi Parti’nin başkan aday adayı Donald Trump’ın grubun şarkılarını kampanyasında kullanması halinde dava açacaklarını açıkladı.

Ağustos ayında Trump’tan grubun 'Dream on' şarkısını kampanyasında kullanmamasını rica eden grubun solisti Steve Tyler, bu sefer de Trump’a mektup gönderdi. Tyler, mektupta şarkının Trump’ın başkanlık kampanyasıyla bağlantılı olduğu yönünde yanlış bir izlenim oluştuğunu ifade etti. Aerosmith’in avukatları da, “Sayın Trump taleplerimize uymayı reddederse dava açmak zorunda kalabiliriz” dedi.

Cumhuriyetçilere verdiği destekle tanınan Tyler, geçen yaz Trump’ın konuştuğu bir kampanya mitingine katılmıştı. Avukatlar da konunun siyasi olmadığını ve sadece telif haklarıyla ilişkili olduğunu ifade etti.

Daha önce de solcu kimliğiyle tanınan ABD’li müzisyen Neil Young “Rockin’ in the Free World” şarkısının Trump’ın seçim çalışmalarında kullanılmasına isyan etmiş, dağılan REM grubunun solisti Michael Stipe da, “It’s the End of the World as We Know It” şarkısının Trump tarafından kullanılmasını “aptalca bir saçmalık” olarak nitelemişti.

 

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