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Rock Festivali'nde sahne Hayko Cepkin ve Şebnem Ferah'ın (2)

SAHNEYE SEMAZEN ÇIKARDI Balıkesir’in Edremit İlçesi'ne bağlı Zeytinli Beldesi'nde geçen çarşamba günü başlayan festivalin 4’üncü gününde ana sahnede Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Umut Kuzey, Melis Danişmend, Sattas ve TNK, Yüzdeyüz Müzik sahnes

27 Ağustos 2017 16:44

SAHNEYE SEMAZEN ÇIKARDI
Balıkesir’in Edremit İlçesi\'ne bağlı Zeytinli Beldesi\'nde geçen çarşamba günü başlayan festivalin 4’üncü gününde ana sahnede Şebnem Ferah, Hayko Cepkin, Mabel Matiz, Umut Kuzey, Melis Danişmend, Sattas ve TNK, Yüzdeyüz Müzik sahnesinde ise Deniz Tekin, Madcap, 163, Koma Redakte, The Family, Ahmet Beyler, Hande Everes ve Pagos konser verdi.
Şebnem Ferah’tan önce sahne alan Hayko Cepkin, sahne şovu ve performansıyla geceye damgasını vurdu. Melekler şarkısında sahneye semazen çıkarken, şarkı boyunca sema gösterisi yaptı. Hayko Cepkin ayrıca \'Issızlığın Ortasında\' şarkısını seslendirirken, Sivas Katliamı’nda hayatını kaybedenleri andı.
HARUN KOLÇAK SAHNEDE ANILDI
Etkinlikte, festivalin organizatörü Umut Kuzey de sahne aldı. Kuzey, konser sırasında geçen ay hayatını kaybeden Türk pop müziğinin usta ismi Harun Kolçak\'ı andı. Kolçak’ın son albümü \'Çeyrek Asır\'ın da yapımcısı olan Umut Kuzey, \"Harun Kolçak yaşasaydı bugün burada onur konuğumuz olarak yer alacaktı. Çok da istiyordu ama maalesef ömrü vefa etmedi. Onu asla unutmayacağız ve şarkılarıyla yaşatmaya devam edeceğiz” dedi.
Sanatçı, Çeyrek Asır albümünde birlikte seslendirdikleri \'Müptelayım Sana\' şarkısını Harun Kolçak’ın anısına söyledi.
FESTİVALİN KAPANIŞINI BULUTSUZLUK ÖZLEMİ YAPACAK
Zeytinli Rock Festivali’nin 5’inci ve son gününde bugün ana sahnede Bulutsuzluk Özlemi, Pentagram, Mavisakal, Kurban, Kurtalan Ekspres, Baba Zula, Yedinci Ev, Yüzdeyüz Müzik sahnesinde Yüzyüzeyken Konuşuruz, Başıbozuk, Dört, One More Page, Marla, Fırsattan İstifade, Grapes in the Mouth, Lebowski sahne alacak.

Orhan SENCER/BALIKESİR, (DHA)

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