Rock efsanelerinin fikir ayrılığı: Eric Clapton'ın açıklamalarını değerlendiren Brian May, "Aşı karşıtlığı delilik" dedi

Koronavirüs'e karşı aşı zorunluluğu, rock efsanelerinin de fikir ayrılıklarını ortaya çıkardı. Gitar virtüözü Eric Clapton'ın aşı olmayı zorunlu kılan mekanlarda çalmayacağını duyurmasını değerlendiren Queen gitaristi Brian May, aşı karşıtlığının "delilik" olduğu görüşünü paylaştı.

The Independent'a konuşan Brian May, Eric Clapton'ın aşı karşıtı açıklamalarıyla ilgili "Eric Clapton'ı severim. O benim kahramanım ama benden çok farklı görüşleri var. O, keyif için hayvanları vurmanın normal olduğunu düşünen biri yani fikir ayrılıklarımız var. Ama ona saygı duymaktan vazgeçmem" dedi.

Daha sonra aşı karşıtları hakkında konuşan May, "Aşı karşıtları üzgünüm ama deli olduklarını düşünüyorum. Aşının işe yaradığını gösteren çok sayıda kanıt var. Genel olarak hepsi de güvenli oldu." dedi.

Eric Clapton, mekanlarda aşı zorunluluğuyla ilgili “İzleyicilerin ayrımcılıkla alınacağı hiçbir yerde sahne almayacağımı belirtmek isterim. Herkesin içeri girmesine ilişkin bir düzenleme yapılmadığı sürece gösteriyi iptal etme hakkımı saklı tutuyorum” demişti.