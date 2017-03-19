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Kültür-Sanat

Rock and Roll'un efsane ismi Chuck Berry 90 yaşında hayatını kaybetti

Efsane müzisyen Elvis’ten The Beatles’a, The Rolling Stones’tan The Beach Boys’a sayısız ismin en büyük idollerinden biriydi

19 Mart 2017 12:01

Amerikalı siyahi müzisyen, Rock and Roll müziğinin efsane ismi Chuck Berry, 90 yaşında yaşamını yitirdi. Missouri polisi 'Rock and Roll müziğin babası’ olarak ünlenen Berry’nin evinde ölü bulunduğunu açıkladı, ölüm nedenine ilişkin bir bilgi verilmedi.

18 Ekim 1926 yılında California'da doğan usta gitarist ve Rock’n Roll yıldızı Berry, 'Roll Over Beethoven’ 'You Can’t Catch Me’, 'Scholl Day’, 'Oh Baby Doll’, 'Sweet Little Sixteen’, 'Johnny B Goode’, 'Back’ın The USA’ gibi dünya çapında ünlenen şarkılara imza attı.

Berry’nin parçaları o günlerin yeni grupları olan Rolling Stones ve Beatles tarafından da yorumlandı. Berry, 1985 yılında Grammy tarafından 'Yaşam Boyu Başarı’ ödülüne layık görüldü, kendisi adına 'Hail Hail Rock’n Roll’ gibi filmler çekildi ve hakkında bir çok kitap yazıldı.

Charles Edward Anderson Berry ismiyle 1926’da dünyaya gelen ve eline gitarı aldığı andan itibaren rock’n’roll’un en ilham verici isimlerinden biri olan efsane müzisyen; Elvis’ten The Beatles’a, The Rolling Stones’tan The Beach Boys’a sayısız ismin en büyük idollerinden biriydi.

Maybellene, Roll Over Beethoven, Sweet Little Sixteen ve tabii ki Johnny B. Goode’un da aralarında yer aldığı sayısız hit şarkıya hayat veren Berry, son olarak geçtiğimiz yıl Chuck isimli albümünü açıklamıştı. 

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