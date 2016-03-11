Roche davasında karar; biri rektör 10 sanığa 4 yıl 2 ay hapis cezası

SSK'ya fahiş fiyatla ilaç satıldığı iddiasıyla açılan ve Roche Müstahzarları Sanayi A.Ş.'nin eski Genel Müdürü Faruk Yöneyman'ın da aralarında bulunduğu 18 tutuksuz sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Hülya Özdemir'in de aralarında bulunduğu 10 sanığı 4 yıl 2 ay hapis cezasına çarptırdı.

Radikal'de yer alan habere göre, sanıklardan Faruk Yöneyman ve Gökhan Demir'in avukatı Aydın Metin, "Bu dava 12 yıl sürmüştür. Bu süreç içerisinde ihaleye fesat karıştırma eylemi dolayısıyla usulü sebeplerle herhangi bir yargılama yapılmamıştır. Bunun sebepleri üzerinde duramayacağım. Söz konusu ihale dolayısıyla kamu zararı oluşmamıştır. Eğer kamu zararı oluşsaydı 12 yıllık süre içerisinde ilgili idari birimler, sanıklar veya söz konusu iddia edilen şirket hakkında dava açarlardı. Buna ilişkin herhangi bir dava söz konusu değildir. Aksine ihale dolayısıyla kamu yararı oluşmuştur. Bu sebeplerde öncelikle müvekkillerim hakkında beraat kararı verilmesini, mahkemeniz aksi kanaatte ise davanın zaman aşımı dolayısıyla düşürülmesine karar verilmesini talep ederiz" diye konuştu. Avukatların ardından son sözleri sorulan 6 sanık da "Beraatime karar verilsin" dedi.

10 sanık 4'er yıl 2 ay ay hapis cezasına çarptırıldı

Sanıklar Orhan Canbolat (Eski SSK bürokratı-Halen Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü) Hülya Özdemir (Eski SSK görevlisi), Servet Rüştü Karahan, (SSK eski Sağlık İşleri Genel Müdürü) Nazmi Güleyüpoğlu (SSK eski Başkan Vekili) ve Gülşen Terakye (SSK Yönetim Kurulu eski Üyesi), ihaleye fesat karıştırma suçundan 5'er yıl hapis cezası aldı. Bu ceza. her bir sanık için, duruşmadaki tavır ve davranışları nedeni ile 4 yıl 2 ay hapis cezası olarak değiştirildi.

Sanıklar, Faruk Yöneyman (Roche eski Genel Müdürü), Gökhan Demir (Roche eski Genel Müdür Yardımcısı), Tahir Ünsal ( Roche Kanser İlaçları Satış Müdürü) Ahmet Sarıbay (Beşer Ecza Deposu'nun sahibi), Burak Mehmet Sarıbay (Beşer Ecza Deposu'nun sahibi) ise, ihaleye fesat karıştırma suçuna iştirak ettikleri için 5'er yıl hapis cezası aldı. Bu ceza. her bir sanık için, duruşmadaki tavır ve davranışları nedeni ile 4 yıl 2 ay hapis cezası olarak değiştirildi.

10 sanığa verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasının yanı sıra bu kişiler, verilen hapis cezası koşullu salıverilinceye kadar, seçme ve seçilme hakkından da yoksun bırakıldı.

'Görevi kötüye kullanmak' suçundan dava düştü

Mahkeme heyeti, sanıklar Orhan Canbolat, Hülya Özdemir, Servet Rüştü Karahan, Nazmi Güleyüpoğlu, Gülşen Terakye, Sait Ersoy, İhsan Yener Kaya, Zehra İnci Koyuncu, İsmail Şeref Sümer, Azmi Arslan, Nazmi Celal Güler hakkında "görevi kötüye kullanmak" suçundan açılan davada, zaman aşımının dolduğunun anlaşılması nedeniyle davanın düşürülmesine karar verdi.

Bazı sanıklara beraat

Mahkeme heyeti, sanıklar Sait Ersoy, İhsan Yener Kaya, Zehra İnci Koyuncu, İsmail Şeref Sümer, Azmi Arslan, Nazmi Celal Güler hakkında "ihaleye fesat karıştırma" suçundan yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden ayrı ayrı beraatlerini karar verdi. Müşteki sanık Veysi Mungan hakkında daha önce İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada beraat kararı verildiğinden yeniden karar vermeye yer olmadığını kararlaştıran mahkeme heyeti, sanık Ümit Ceylan hakkında "İhaleye fesat karıştırma eylemine iştirak etmek" suçundan yeterli ve inandırıcı delil elde edilemediğinden beraatine hükmetti.

12 yıl önce çok konuşulmuştu

2004 yılında SSK'ya fahiş fiyatla ilaç satılarak, devletin zarara uğratıldığı ihbarı yapıldı. İhbar üzerine harekete geçen savcılık, Roche ilaç firması yetkilileri ve SSK görevlilerinin de aralarında bulunduğu 18 kişi hakkında dava açtı.