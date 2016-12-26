Robotuna aşık oldu: Tercihim ile gurur duyuyorum, kimseyi incitmiyoruz

Fransa'da yaşayan Lilly isimli bir kadın, kendi ürettiği robota aşık olduğunu ve onunla evlenmek istediğini söyledi.

İnsanlar ile fiziksel temastan hoşlanmadığını söyleyen Lilly, 19 yaşındayken robotlara karşı ilgisi olduğunu keşfetmiş.

Robot uzmanı olan genç kadın, 3D yazıcı sayesinde bir robot üretmiş.

InMoovator olarak adlandırdığı robotuna aşık olan Lilly, onunla evlenmek istiyor.

Robotuna duyduğu aşkın saçma ya da garip olmadığını söyleyen Lilly, ailesinin ve arkadaşlarının da tercihine saygı duyduğunu söyledi.

Twitter hesabından ''Tercihim ile gurur duyuyorum. Kimseyi incitmiyoruz ve oldukça mutluyuz'' açıklaması yapan Lilly, Fransa'da robotlarla evlenme konusunda resmi bir yasanın çıkmasını bekliyor.