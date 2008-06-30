Robotlarla seks 2050'de

Aynı zamanda yapay zeka uzmanı da olan Levy’e göre robotlar, gelecekte insanları duygusal ve cinsel açıdan tatmin edici birer hayat arkadaşı olacaklar. 40 yıl içerisinde çekici ve gerçekçi bir görünüme, yumuşak bir tene ve saçlara sahip olacak robotlar, insanlar gibi mimklerini kullanarak jest yapabilecekler.



Robotlarla Aşk ve Seks kitabı’nda Levy, teknoloji ilerledikçe insanlar ile makineler arasındaki ilişkilerin kaçınılmaz olduğunu söylüyor. Robotların seks öncesi istenildiği gibi programlanabileceğine dikkat çeken yazar, ayrıca sadık robot eşler yaratılabileceğinin de üzerinde duruyor.



Levy bu tarz teknolojik ilerlemelerin ve bunların getirdiği olumlu ve olumsuz etkilerin de kaçınılmaz olduğunu ekledi.



Haberin yer aldığı Ctv.ca web sitesinin yorumuna göre, her ne kadar seksi robotlar ilgi çekici görünseler de beklenmedik yazılım hataları ve her türlü programın baş belası olan virüsler robotların işleyişlerini bozabilir.