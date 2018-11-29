Robotlarla 'rıza' ile seks dönemi

Feminist oluşum Unicult'ün lideri, özel temalı bir genelev açmak için bağış toplamaya çalışıyor. Bu genelevde sadece seks robotları çalışacak. Açılması planlanan genelevi farklı yapansa robotun müşteriye 'rıza vermesini' beklemesi olacak..

Daily Star'da yer alan habere göre, eğer robot geneleve gelen müşteriye 'rıza gösterirse', müşteri robotu bir saatliğine kiralayabilecek. Oluşumun lideri Unicole Unicron bu projeyi "anaerkil bir değişim yaratmak" için yaptığını söylüyor.

Robotlar, gerçek bir kadına olabildiğince benzerlik göstermek üzere Californialı şirket Realbotix tarafından geliştiriliyor. Unicron Daily Star'la yaptığı röportajda bir 'robotun bekaretini almanın' 10 bin dolar olacağını açıkladı.