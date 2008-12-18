'Robotlar köle değildir'

Robot uzmanı İngiliz bilim adamı Noel Sharkey, robotların etik kullanımı için acilen uluslararası kurallar belirlenmesi gerektiğini bildirdi.



İngiliz bilim adamı, robot satışlarının ve kullanımının giderek arttığına işaret ettiği açıklamasında, internetteki patlamayı örnek göstererek, benzer bir patlamanın robotlarda da olmasının önüne geçmek gerektiğini ve robot kullanımı daha da yaygınlaşmadan etik kuralların koyulması gerektiğini kaydetti.



İngiltere'deki Sheffield Üniversitesi'nde profesör olan Sharkey, robotların günlük yaşamda giderek daha çok yer aldığını ve robotların kullanımının kontrol sorunlarını da beraberinde getirdiğine işaret etti.



Japonya ve Güney Kore'de en az 14 fabrikanın çocuklara bakıcılık yapabilen robotlar geliştirdiği örneğini veren Sharkey, bu robotların çocuk bakımında yetersiz kalıp kalmayacağının ise henüz bilinmediğini kaydetti.



Robot satışlarının 21. yüzyılda dikkate değer ölçüde arttığını da belirten İngiliz profesör, 2008'de satılan robot sayısının da 5,5 milyona ulaştığını ifade etti ve "Robotlar yaşamlarımızda eşi benzeri görülmemiş bir yere sahip olacak" dedi.

Bu gelişmeler olurken, uluslararası kurumlarca belirlenmiş etik kurallar bulunmadığına işaret eden Sharkey, robot kullanım kararlarının askerlere, sanayicilere ya da çok meşgul ana babalara bırakıldığına dikkati çekti.



Noel Sharkey, bu konudaki endişelerini dile getirdiği açıklamasında, acilen etik kurallar koyulması gerektiğini belirterek, "Beni endişelendiren robotların kullanımı değil, insanların onları nasıl kullandığı" dedi.

