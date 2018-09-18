Robotlar “ele geçirdiklerinden” daha çok iş yaratacak

Mahmut Can Emir / İstanbul, 18 Eylül (DHA) – Gelişmekte nolan robotların insanların işlerini ellerinden alacakları tartışmaları devam ederken, Dünya Ekonomik Forumu\'nun (WEF) raporunda, robotların insanların “elinden aldığı” 75 milyon poziyona karşılık 133 milyon yeni iş yaratacağı öngörüsünde bulunuldu.

Dünya Ekonomik Forumu’nun raporuna göre, yeni teknolojiler yeni iş alanları yaratacak, ancak bahsedilen yeni iş alanlarında çalışabilmek için acil olarak yeni beceriler ve detaylı eğitimlere ihtiyaç duyulacak.