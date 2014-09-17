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Bilim / Teknoloji

Almanya ve Türkiye'nin robot futbol takımları kozlarını paylaşacak

İki büyük üniversitenin robot futbol takımları 27 Eylül'de Rahmi M. Koç Müzesi'nde sahaya çıkıyor

17 Eylül 2014 21:10

Bir yanda Bremen Üniversitesi, diğer tarafta Boğaziçi Üniversitesi…  Almanya Büyükelçiliği işbirliği ile iki köklü üniversitenin robot futbol takımları 27 Eylül 2014 tarihinde Rahmi M. Koç Müzesi’nde maç yapacak. 

‘2014 Almanya Bilim Yılı’ etkinlikleri kapsamında oynanacak maç, gençleri bilime ve teknolojiye teşvik etmeyi hedefliyor. 

Bu yıl düzenlenen RoboCup 2014’e de katılan Bremen Üniversitesi ve Boğaziçi Üniversitesi futbol takımları arasında iki devrede gerçekleşecek olan maçlarda robotlar, gerçek futbolcular gibi şut çekiyor, gol atıyor ve faul yapabiliyor.

Gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak için düzenlenen robotların futbol karşılaşması ilgilenen herkese açık.

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