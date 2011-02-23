-ROBOTLAR ''BAYRAK YARIŞTIRACAK'' ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı (JICA) ile ortak düzenleyeceği 5. Uluslararası Robot Yarışması'nda robotlar, Yüce Önder Atatürk'ün milli mücadeleyi başlatmak amacıyla Samsun'a çıktığı ve gençlere armağan ettiği gün olan ''19 Mayıs'' olarak belirlendi. Yarışmada, ''19 Mayıs Robotlararası Bayrak Koşusu'' yapılacak. 5. Uluslararası Robot Yarışması, 12-13 Mayıs 2011 tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek. Yarışmanın bu yılki teması ''19 Mayıs'' olarak belirlendi. Yarışmada, Atatürk'ün, milli mücadeleyi başlatmak üzere Samsun'a ayak basması, Samsun'da başlayan ''kurtuluş'' yolculuğunun Ankara'da sona ermesi, Atatürk'ün ''19 Mayıs''ı gençlere armağan etmesi ve bu bayramın spor gösterileri ve törenlerle kutlanması teması işlenecek. Bu kapsamda, her yıl düzenlenen törenlerde Samsun'dan atletlerce yola çıkarılan ve Amasya, Tokat, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kayseri, Nevşehir, Kırşehir ve Kırıkkale'den geçirilerek Ankara'ya taşınan ''Sevgi Bayrağı''nın 19 Mayısta Ankara'daki törende Cumhurbaşkanı'na sunulması konusu sembolize edilecek. Yarışma, iki platform ve 6 parkurdan oluşacak. 1. Parkur 16 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in İstanbul'dan Bandırma vapuru ile yola çıkışını, 2. parkur 19 Mayıs 1919'da Samsun'a varışını ve milli mücadelenin fiilen başlayışını, 3. parkur 25 Mayıs 1919'da Mustafa Kemal'in Havza'ya varışını, 4. parkur Amasya'ya geçişini, 5. parkur Erzurum'a gelişini, 6. parkur Sivas'a gelişini, ''meşalenin teslimi'' ise Atatürk'ün 27 Aralık 1919'da Ankara'ya gelişini temsil edecek. Yarışmada birinci platformda otonom (kendi kendine hareket kabiliyeti olan) bir robot, ikinci platformda da kumandalı (kablolu veya kablosuz) bir robot yarışacak. Belirlenen sürede parkurları geçerek görevini tamamlayan robotlar meşaleyi hazırlanan yere koyacak ve bitiş bayrağı çıkınca yarışma tamamlanacak. -ROBOTLAR SUMO GÜREŞİ YAPACAK- 5. Uluslararası Robot Yarışması'nda ''sumo robot'' kategorisinde de yarışma düzenlenecek. Bu turnuvada yarışacak robotlar kendi karar verme yeteneğine sahip olacak, uzaktan kumandayla kontrol edilemeyecek. Başlatma işleminden sonra nasıl hareket edeceğine robotun kendisi karar verecek. ''Sumo robot'' kategorisi için ağırlık sınırı 3 kilogram, boyutları 20x20 cm olacak. Ayrıca ''mini sumo'' kategorisi de yapılacak. Bu kategoride de ağırlık üst sınırı 500 gram ve boyutları 10x10 cm olan robotlar yarışacak. -KİMLER KATILABİLECEK?- Yarışmaya, üniversite, lise, mesleki ve teknik lise öğrencilerinden oluşan gruplar katılabilecek. Ancak üniversite öğrencileri okullarından gerekli izni almaları kaydıyla bireysel olarak da katılabilecekler. Her bir kategori için katılımcı gruplar en fazla 2 öğrenciden oluşabilecek. Başvurular, http://etogm.meb.gov.tr adresinde yayınlanacak forma elektronik ortamda yapılacak. Başvuru süresi 7-25 Mart 2011 tarihleri arası olarak belirlendi.