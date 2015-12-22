Robotlar Almanca öğretecek



Almanya'da Bielefeld Üniversitesi'nin başlattığı araştırma projesinde, Fransa yapımı 60 santimetre büyüklüğündeki "Nao" adlı robotun, göçmen çocuklara dil öğretmek için kullanılıp kullanılamayacağı incelenecek. Proje, üç yıl boyunca devam edecek.

İnsanı andıran yüz hatlarına sahip robot Nao, bir tablet bilgisayar aracılığıyla programlanacak. Robotun, çocuğun sesini, dil seviyesini ve dil öğrenmedeki ilerlemesini tespit etmesi ve buna uygun alıştırmalarla karşılık vermesi öngörülüyor. Böylelikle robotun dört-beş yaşındaki Almanca konuşma güçlüğü çeken çocukların dil becerisini geliştirmeye katkı sağlaması hedefleniyor.

Araştırmacılar, yeni projelerine ocak ayında başlayacak. "Nao"nun 1,5 yıl içinde kreşlerde kullanılmaya başlanması planlanıyor.