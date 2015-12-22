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Yaşam
Deutsche Welle

Robotlar Almanca öğretecek

Alman Bielefeld Üniversitesi, insansı robotların dört-beş yaşındaki göçmen çocuklara Almanca öğretmek için kullanılıp kullanılamayacağını inceleyen bir araştrıma başlattı.

22 Aralık 2015 12:11


Almanya'da Bielefeld Üniversitesi'nin başlattığı araştırma projesinde, Fransa yapımı 60 santimetre büyüklüğündeki "Nao" adlı robotun, göçmen çocuklara dil öğretmek için kullanılıp kullanılamayacağı incelenecek. Proje, üç yıl boyunca devam edecek.

İnsanı andıran yüz hatlarına sahip robot Nao, bir tablet bilgisayar aracılığıyla programlanacak. Robotun, çocuğun sesini, dil seviyesini ve dil öğrenmedeki ilerlemesini tespit etmesi ve buna uygun alıştırmalarla karşılık vermesi öngörülüyor. Böylelikle robotun dört-beş yaşındaki Almanca konuşma güçlüğü çeken çocukların dil becerisini geliştirmeye katkı sağlaması hedefleniyor.

Araştırmacılar, yeni projelerine ocak ayında başlayacak. "Nao"nun 1,5 yıl içinde kreşlerde kullanılmaya başlanması planlanıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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Alman BielefeldAlmancaBielefeldFransaNaoWelle Türkçe dpa/DW BÖ/BK

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