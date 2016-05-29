Robotlar, acı çekmeyi öğrenecek

Almanya'daki bilim insanları robotlara acı hissetmeyi öğretmek için yapay sinir sistemi üzerinde çalışıyor.

Bu çalışma robotlara sistemlerine gelebilecek herhangi bir hasara hızlıca yanıt verebilme şansı verirken, robotlarla çalışan insanları da koruyabilecek.

Bilim insanları sistemi "insan ağrısı araştırmalarına" dayandıracak.

Sistemi test etmek için robot koluna baskı ve ısıyı saptayan parmakucu sensörü yerleştirildi.

Hannover kentinde bulunan Leibniz Üniversitesi'ndeki araştırmacılar robotların "beklenmedik fiziksel durumları ve rahatsızlıkları saptayıp sınıflandırabilecekleri, potansiyel hasarı değerlendirebilecekleri ve gerekli tedbirleri ya da refleksleri başlatabilecekleri" bir sistem geliştirdiklerini açıkladı.

İnsan beynindeki nöronların acıyı iletmesi gibi yapay nöronlar da bilgiyi aktararak robotların acıyı hafif, orta ve şiddetli şeklinde sınıflandırmasını sağlayacak.

Araştırmacı Johannes Kuehn teknoloji ve bilim dergisi IEEE Spectrum'a yaptığı açıklamada "Acı bizi koruyan bir sistem. Acının kaynağından uzaklaştığımızda yaralanmanın önüne geçeriz" diyor.

Cambridge Üniversitesi'nde robot tekonolojisi uzmanı Prof. Fumiya Iida BBC'ye açıklamasında robotlara çeşitli dürtüleri öğretmenin önemli olduğunu söyledi.

Prof. Iida "Robotların öğrenmesini sağlamak en zor şeylerden biri. Ama oldukça da önemli çünkü bu onları daha akıllı yapıyor" dedi.

Iida "Öğrenmek tamamıyla deneme ve yanılma üzerinedir. Bir çocuk düşmenin acı verdiğini öğrenince yaptığı şeyi daha fazla beceriyle yapmayı öğrenir" diye de ekledi.