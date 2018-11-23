'Robotik Kodlama'da Çin'de Türkiye'yi temsil edecekler

İSTANBUL, (DHA) - \'Geleceği Okutuyoruz\' kampanyası kapsamında Ardahan Eğitim Vakfı tarafından eğitime destek sağlamak için dayanışma gecesi düzenledi. 23 Şubat İlkokulu’nda bir yıl önce kurulan robotik kodlama kurslarında eğitim görerek, ülke çapında dereceye giren iki genç öğrencinin başarısı geceye damga vurdu.

Ardahan Eğitim Vakfı tarafından ekonomik durumu iyi olmayan öğrencilere eğitim-öğretim imkânları oluşturmak hedefiyle hayata geçirilen \'Geleceği Okutuyoruz\' kampanyası kapsamında bir dayanışma gecesi düzenlendi.

Siyaset ve basın dünyasından birçok ismin buluştuğu törene CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, FOX TV Genel Yayın Yönetmeni ve AREV İstişare Kurulu Başkanı Doğan Şentürk, akademsiyen ve yazar Prof. Dr. Selçuk Şirin, Esenyurt eski Belediye Başkanı Gürbüz Çapan, gazeteci Barış Yarkadaş, Ardahan Eğitim Vakfı Başkanı İlter Avşar ve çok sayıda davetli katıldı.

Gecede Ardahan 23 Şubat İlkokulu’nda bir yıl önce kurulan robotik kodlama kurslarında eğitim görerek, Türkiye’de 200 kişinin olduğu yarışmada birinci olan Ayşenur Uslu ve Hayriye Tuana Açıkyıldız’ın, aralık ayında Çin’e giderek 600 kişinin katılacağı yarışmada Türkiye’yi temsil edecekleri açıklandı.

Konuyla ilgili öğrencilerin başarısıyla gurur duyduğunu ifade eden Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç, \"Dünyanın yapay zekaya hızla yürüdüğü bu dönemde, robotik kodlama alanında Türkiye birincisi olan ve Çin’de ülkemizi temsil edecek olan Ardahanlı genç kardeşlerimle gurur duyuyorum. Başarılar diliyorum. Yolları açık olsun\" diye konuştu.

BAŞKAN KILIÇ’A TEŞEKKÜR

Gecede Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç’a, eğitime katkılarından dolayı teşekkür plaketi verildi. Plaketini Doğan Şentürk’ten alan Başkan Ali Kılıç, “Herkesin kendi yöresinin kültürünü özgürce yaşatabildiği, herkesin kendinden bir parça bulduğu, kimsenin ötekileştirilmediği bir Maltepe kurduk. Ardahanlı hemşerilerimiz, bu kocaman ailemizin en kıymetli üyeleri. Maltepe hepimizin evi. Bana layık gördüğünüz bu plaket için başta AREV Başkanı değerli dostum İlter Avşar olmak üzere, hepinize teşekkür ediyorum” dedi.