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ROBOTİK EĞİTİMİ ALAN ÇOCUKLAR YETENEKLERİNİ SERGİLEDİ

  Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL DHA İstanbul'da bir ilkokulda kodlama ve robotik eğitimi alan öğrencilerin projelerinin sergilendiği "Robotik Festivali" düzenlendi

12 Mayıs 2018 15:04

 

Haber-Kamera: Ali AKSOYER-Özgür Deniz KAYA/İSTANBUL DHA
İstanbul\'da bir ilkokulda kodlama ve robotik eğitimi alan öğrencilerin projelerinin sergilendiği \"Robotik Festivali\" düzenlendi. İlkokul 3 ve 4. sınıf öğrencileri model uçaklardan, robotlara, gözlükten, ışıklı tişörtlere kadar onlarca projeyi sergileyerek ziyarete gelen arkadaşlarına anlattı. İmece İlkokulu robotik öğretmeni Jale Demir \" 2 yıldır kodlama ve robotik eğitimi verdiğim öğrencilerimden çıkan fikirlere bazen ben bile şaşıyorum. Çocuklarımıza tüketen değil üreten bir toplum olmayı öğretiyoruz.\" dedi.

UÇAKTA VAR ROBOTTA 
Kağıthane\'de bulunan İmece İlkokulu öğrencilerinin düzenlediği Robotik Festivali okulun spor salonunda gerçekleştirildi. 2 yıldır kodlama, programlama elektronik ve mekanik eğitimi alan yaşları 8 ile 11 arasında değişen minik öğrenciler fikirleri kendilerine ait olan projelerini sergiledi. Model uçaklar, minik dronelar, kodlanabilen robotlar, göremeyenlerin kullanabileceği harekete duyarlı sensörler içeren gözlükler, karanlıktan korkan çocuklar için tasarlanan ışıklı tişörtler, otomatik köpük balon yapma makineleri gibi onlarca projenin sergilendiği etkinlik festival havasında geçti. Minik mücitler tasarladıkları projeleri ziyarete gelen arkadaşlarına bıkmadan defalarca anlattılar.

TÜKETEN DEĞİL ÜRETEN ÇOCUKLAR
İmece ilkokulu Robotik öğretmeni Jale Demir, çocuklardan çıkan fikirlere bazen kendisinin bile şaşırdığını söylerken \"Onlar iki senedir kodlama ve programlama eğitimi alıyorlar. Ayıca elektronik ve mekanik dersleri de veriyoruz. Şu anda kat ettiğimiz yol inanılmaz. Biz aslında çocuklara tüketen değil, üreten bir toplum olmaları için çaba gösteriyoruz. Artık bir oyuncak istediklerinde onu satın almak yerine üretmek istiyorlar\" dedi.

\"TEKNOLOJİ ÜRETİYORLAR\"
İmece İlkokul Müdürü Erol Karakaya ise \"İki yıl önce okulumuzda bir robotik atölyesi kurarak çocuklarımızı teknoloji ile tanıştırmak istemiştik. Amacımız teknolojinin kullanıcısı olmaları yerine o teknolojiyi üreten bireyler yetiştirmek. Bunun için çalışıyoruz. Yapılan projeleri gördüğümde bunu başarmaya başladığımızı anlıyorum.\" dedi.

Görüntü Dökümü:
-Festivalden görüntü
-Öğrencilerle röportaj
-Öğretmen Jale Demir röp
-Müdür Erol Karakaya ile röp

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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