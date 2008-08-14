Robota biyolojik beyin

Fareden alınan sinir hücrelerinden meydana getirilen beyne sahip robot yapıldı.

İngiltere'deki Reading Üniversitesi'ndan Kevin Warwick başkanlığındaki ekip, "Gordon" adı verilen robotun beyninin fareden alınan sinir hücrelerinden meydana getirildiğini, önce solüsyona koyulan sinir hücrelerinin, daha sonra 60 kadar elektrottan oluşan bir "düzeneğe"

yerleştirildiğini belirtti.



24 saat sonra bağlantıların meydana geldiğini ve normal beyin gibi bir "ağın" oluştuğunu belirten araştırmacılar, bunun sonucunda beynin robotu denetleyebildiğini söylediler.

Amaçlarının "bilgisayar beynine" göre biyolojik beyinde anıların nasıl arşivlendiğini anlamak olduğunu belirten ekibin başındaki Warwick, tekrarlatarak robota bazı şeylerin öğretilebildiğini, şimdi amaçlarının robota bazı davranışları öğretmek olduğunu ifade etti.



Uzayın derinliklerinde yuva arayan genç bir robotun öyküsünün anlatıldığı Wall.E filminin başkahramanı Wall.E'ye benzeyen "Gordon"ın, duvara çarptığında beyninin bir uyarı aldığı ve robotun edindiği alışkanlıkla "engeli aşabildiği" kaydedildi.



Çalışmaları Alzheimer, Parkinson gibi sinir hastalıklarının tedavisine, anıların nasıl depolandığına ve bu anıların nasıl güçlendirilebileceğine de ışık tutan ekibin başındaki Warwick, "Gordon'un beyni, insan beyninde ne olup bittiğinin basitleştirilmiş hali. Ancak Gordon'un beynine bakabiliyor, onu denetleyebiliyoruz" dedi.



Warwick, ayrıca şu an Gordon'un beyninde 50 bin ile 100 bin sinir hücresinin aktif olduğunu tahmin ettiklerini, farede bu sayının yaklaşık bir milyon, insandaysa yaklaşık 100 milyar olduğunu ifade etti.



Dünyada bu gibi biyolojik beyinler üzerinde çalışan 4-5 ekibin olduğunu söyleyen Warwick, ancak daha önce deneyim ve alışkanlıkla öğrenme konusunda çalışan bir gruba rastlamadığını da vurguladı.



"Gordon" için insan sinir hücrelerinin kullanılması konusundaysa Warwick, "engellerin bulunduğunu, bunun teknikten çok etik bir sorun olduğunu söyledi.

