Robot yazılımlar iki işten birini alacak

Suudi Arabistan’dan vatandaşlık alarak tarihe geçen ilk robot Sophia, önümüzdeki hafta İstanbul’da düzenlenecek bir etkinlikte sorulara yanıt verecek. Gelişen teknojiyle birlikte çalışanların işsiz kalma endişesi artıyor. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) geçen ay yayınladığı rapora göre robotların eline korkulandan daha az iş geçecek.

Habertürk'te yer alan habere göre, 35 üyeli örgütün Türkiye’nin de bulunduğu 32 üyesiyle yaptığı araştırmaya göre işlerin yüzde 14’ü tamamen otomasyona dayalı olmaları nedeniyle gelecekte robotların eline geçme riski taşıyor. Bu da 66 milyon kişinin işsiz kalması demek.

Türkiye'de risk yüzde 55

Araştırma Slovak çalışanların yüzde 62 oranıyla robotlarla yer değiştirme riski en yüksek millet olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye’de ise bu oran yüzde 55 olarak hesaplanmış. Yunanistan ve Litvanya da yüzde 57 ile en yüksek risk bölgesinde yer alan ülkeler.

Dünyada nüfusa oranlandığında en çok otomobil üreten ülke olan Slovakya’nın otomasyondan en çok etkilenecek ülke olması sürpriz değil. Çünkü otomotiv firmaları yıllardır bunun için yatırım yapıyor. Rapora göre Slovakya’daki işlerin yüzde 33’ü yüksek otomasyon riski taşıyor.

Yeni teknolojiler yeni beceriler gerektirecek

Raporda ele alınan 32 OECD ülkesinde otomasyon ve yapay zekâ nedeniyle önemli değişim gösterme olasılığı yüzde 50 ila 70 arasında olan işlerin oranı yüzde 32 olarak belirlendi.

Bu da mevcut işlerin gelecekte tamamen otomasyona geçmese de yeni teknolojilerle beraber icra edilen mesleklerin de değişim göstereceğini ve yeni beceriler gerektireceğini ortaya koyuyor. Yüksek risk, işlerin değişme olasılığının yüzde 70’ten fazla olduğuna, yüzde 50 ila 70 arasındaki risk de mesleklerin önemli oranda değişime uğrayacağına işaret ediyor.