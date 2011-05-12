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Yaşam

ROBOT YARIŞMASINDA ZEHİRLENDİLER ANKARA (A.A)

12 Mayıs 2011 22:35

-ROBOT YARIŞMASINDA ZEHİRLENDİLER ANKARA (A.A) - 12.05.2011 - Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenen 5. Uluslararası Robot Yarışması'na katılan bazı öğrencilere öğle yemeğinden zehirlendikleri şüphesiyle müdahale edildi. MEB ile Uluslararası Japon İşbirliği Ajansı (JICA) işbirliğinde bugün beşincisi düzenlenen Uluslararası Robot Yarışması, Başkent Voleybol Spor Salonunda başladı. Yarışmaya çeşitli illerden aralarında öğretmen ve öğrencilerin de bulunduğu yaklaşık 1800 kişi katıldı. Yarışmaya katılan 20'ye yakın öğrencinin öğle yemeğinin ardından mide bulantısı şikayeti başladı ve bunun üzerine Sağlık Bakanlığından ambulans çağrıldı.  Sağlık ekipleri, öğrencilere yarışma salonunda müdahale etti. Yetkililer, öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, yemekten alınan numunelerin Refik Saydam Hıfzıssıhha Merkezi Başkanlığında incelendiğini kaydetti. Öte yandan Başkent Öğretmenevi tarafından verilen öğle yemeğinde, tavuk, pilav, salata ve meşrubat bulunduğu öğrenildi.

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