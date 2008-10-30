Robot yarışmasında Türk öğrencinin başarısı

Merkezi Paris'te bulunan Avrupa Uzay Ajansı (ESA) tarafından düzenlenen uluslararası ESA Ay Robotu yarışmasını kazanan Bremen Üniversitesi öğrencileri arasında Mehmet Yüksel adlı Türk genci de yer aldı.Bremen Üniversitesinde sistem mühendisliği okuyan Yüksel, 7 arkadaşıyla birlikte tasarladığı "Cesar" adlı robotla Almanya'nın yanı sıra İspanya, Finlandiya, İtalya, İngiltere ve İsviçre'nin yer aldığı üniversiteler arası yarışmada birinci oldu.Projeleri Almanya Yapay Zeka Araştırma Merkezi (DFKI) tarafından desteklenen üniversiteli gençler için 11-13 Kasım tarihleri arasında Hollanda'nın Noordwijk kentinde ödül töreni düzenlenecek.Yüksel yaptığı açıklamada, ESA'nın yarışmayı mart ayında kendilerine haber verdiğini ve 6 ay gibi kısa bir sürede "Cesar" adlı robotu geliştirdiklerini belirterek, yarışma kurallarına göre robotun gün ışığının yanı sıra karanlıkta da çalışabilmesi, ağırlığının 100 gramı geçmemesi, enerji sarfiyatının 2 kilovatı aşmaması ve 0,5 metreküp hacmindeki bir alana sığması gerektiğini söyledi.Robotun bir kraterin 15 metre derininden en az 100 gram toprak örneği alabilmesi şartının da getirildiğini kaydeden Yüksel, "Diğer üniversitelerin bizden daha ilerlemiş düzeyde hazırda bulunan robotlarıyla gösteremediği başarıyı biz kriterlere uygun olarak kısa zaman içinde yaptığımız çalışmayla elde ettik. Çok mutluyuz" dedi.