Robot Sophie, müzik sektörüne adım atmaya hazırlanıyor

Hong Kong merkezli Hanson Robotics tarafından tasarlanan ve geçen haftalarda ürettiği sanat eseri NFT olarak satılan insanı robot Sophie'nin müzik sektörüne adım atacağı duyuruldu.

The Variety'de yer alan habere göre, robot Sophie'nin sanat eserinin ardından müzik sektörüne de adım atacağını duyuruldu. "Sophie Pop" isimli proje kapsamında robotun müzisyenlere iş birliği yaparak beste ve şarkı sözü üreteceği belirtildi.

Robot Sophie'nin yaratıcısı David Hanson, "Sophie'nin sanatçı olarak kariyeri için çok heyecanlıyız" dedi.

Sophie, geçen haftalarda Non-Fungible Token/Değiştirilemez Token (NFT) formatında dijital sanat işleri üretti. Sophie'nin eseri 688.888 dolara NFT olarak satıldı.

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NFT nedir?

Türkçesi “değiştirilemez jeton” olarak çevrilebilecek NFT'ler telif hakkı bulunan ürünler oluşturmak için tasarlanıyor. Sanatçılar, kendilerine ait eserleri NFT'ye dönüştürdüğünde dijital imzası ile telif hakkını koruyarak, ürünün her satışında payına düşen telif hakkı kripto para olarak hesabına yatırılıyor.