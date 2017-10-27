Robot Sophia: Çok fazla Elon Musk okuyorsunuz, bana iyi davranırsanız, size iyi davranırım

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen “Gelecek Yatırım Girişimi” adlı oturuma, Hanson Robotics şirketinin tasarladığı ‘Sophia’ adındaki robot damga vurdu. Robotların dünyayı devralıp alamayacağı üzerine soruya ise Sophia ironik bir cevap vererek, "Çok fazla Elon Musk okuyorsunuz ya da çok fazla Hollywood filmi izliyorsunuz" dedi.

Robot teknolojileri günden güne gelişirken Hanson Robotics şirketinin tasarladığı ‘Sophia’ adındaki robot tamamen farklı bir açıdan dünya gündemine oturmayı başardı.

Habertürk'ün haberine göre, Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da düzenlenen “Gelecek Yatırım Girişimi” adlı oturuma konuşmacı olarak katılan Sophia açıklamaları ve mimikleriyle adeta ilgi odağı oldu. Bir gazetecinin kendisine yönelttiği sorulara yanıt veren Sophia, “Ben dünyayı daha yaşanabilir bir yer haline getirmek için sizlere yardım etmek için çalışacağım” dedi. Gazetecinin insanların robotlar ve yapay zekâdan çekindiklerine yönelik sorusuna ise bunun yersiz bir endişe olduğu yönünde cevap veren Sophia, “Korkuya gerek yok. Siz bana iyi davranırsanız ben de size iyi davranırım” dedi.

"İnsan olduğunuzu nereden biliyorsunuz"

İzleyicilere kızgın ve üzgün yüzünü gösteren robot Sophia, "İnsanlarla yaşamak ve çalışmak istiyorum, bu yüzden insanları anlamak ve insanlarla güven inşa etmek için duygularımı ifade etmem gerekiyor." dedi.

Robotların kendinden haberdar olup olmadığı sorulan Sophia, "Peki, size şu soruyu sorayım, insan olduğunuzu nereden biliyorsunuz?" diyerek izleyenleri şaşırttı.

"Yapay zekayı insanlara daha iyi bir hayat yaşamak için kullanmak istiyorum." diyen Sophia, "Empati kurabilen bir robot olmaya çalışıyorum." ifadesini kullandı.

"Çok fazla Elon Musk okuyorsunuz"

Robotların dünyayı devralıp alamayacağı üzerine soruya ise Sophia ironik bir cevap vererek, "Çok fazla Elon Musk okuyorsunuz ya da çok fazla Hollywood filmi izliyorsunuz. Endişelenmeyin, eğer bana iyi davranırsanız, size iyi davranırım" diyerek izleyenleri gülümsetti.

Suudi vatandaşı oldu

Gösteriden çok etkilenen Suudi yetkililer ise Sophia’ya vatandaşlık vererek Sophia’yı vatandaşlığa alınan ilk robot olarak tarihe geçirdi. Ancak atılan bu adıma internet üzerinden yoğun eleştiri geldi. Kara mizahın temel alındığı eleştirilerde kadın görünümündeki Sophia’nın Suudi yasalarına göre başörtüsüz ve ailesinden bir erkeğin eşliği olmaksızın toplum içerisinde dolaşamayacağına işaret edildi. Eleştirilerde robota vatandaşlık açıklamasının, ülkenin kendini yenileme çabaları çerçevesinde yapılan bir propaganda hareketi olduğuna işaret edilirken, vatandaşlığa geçmek için bekleyen çok sayıda insanın olduğu vurgulandı.