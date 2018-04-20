T24 LogoT24 Logo
Gündem

Robot Sophia, Bahçeli'yle görüşmek istiyor

Bahçeli "Suudi Arabistan ne yapmak nereye varmak istemektedir?" demişti

20 Nisan 2018 11:08

Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia İstanbul'a geldi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verildiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisine neden olan Sophia'ya Türkiye'deki siyasi gelişmelerinin soruldu. Sophia, Bahçeli'yle görüşmek istediğini söyledi. 

Suudi Arabistan'ın fahri vatandaşı olan Sophia Türk vatandaşlığına da yeşil ışık yaktı.

Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği robotu MHP lideri Devlet Bahçeli 'Suudi Arabistan ne yapmak nereye varmak istemektedir?' sözleriyle eleştirmişti.

"Robotlar işimizi elimizden alacak mı?" kaygısı yaşayanlara "Bize kızmayın, müdürlerinize kızın" cevabını verdi. Hanson Robotics İş Geliştirme Müdürü Matthew Chavira da İstanbul'daydı. 

ETİKETLER

bahçelisophiahaberaçıklamane yapmak nereye varmak istiyor
","articleSection":"Gündem","publisher":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"datePublished":"2018-04-20T11:08:00+03:00","genre":"News","mainEntityOfPage":"https://t24.com.tr/haber/robot-sophia-bahceliyle-gorusmek-istiyor,609807","author":{"@type":"Organization","name":"T24","logo":{"@type":"ImageObject","url":"https://t24.com.tr/logo.png"},"sameAs":["https://www.facebook.com/T24comtr","https://www.instagram.com/t24comtr","https://twitter.com/t24comtr"],"url":"https://t24.com.tr","contactPoint":[{"@type":"ContactPoint","contactType":"customer service","email":"bilgi@t24.com.tr","areaServed":"TR","url":"https://t24.com.tr"}]},"url":"https://t24.com.tr/haber/robot-sophia-bahceliyle-gorusmek-istiyor,609807"}]

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24