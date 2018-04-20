Robot Sophia, Bahçeli'yle görüşmek istiyor

Dünyanın vatandaşlık alan ilk insansı robotu Sophia İstanbul'a geldi, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Suudi Arabistan tarafından vatandaşlık verildiği için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin tepkisine neden olan Sophia'ya Türkiye'deki siyasi gelişmelerinin soruldu. Sophia, Bahçeli'yle görüşmek istediğini söyledi.

Suudi Arabistan'ın fahri vatandaşı olan Sophia Türk vatandaşlığına da yeşil ışık yaktı.

Suudi Arabistan'ın vatandaşlık verdiği robotu MHP lideri Devlet Bahçeli 'Suudi Arabistan ne yapmak nereye varmak istemektedir?' sözleriyle eleştirmişti.

"Robotlar işimizi elimizden alacak mı?" kaygısı yaşayanlara "Bize kızmayın, müdürlerinize kızın" cevabını verdi. Hanson Robotics İş Geliştirme Müdürü Matthew Chavira da İstanbul'daydı.