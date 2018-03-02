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Bilim / Teknoloji

Robot Savaşları'na 'Osmanlı Tokadı' geliyor

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin robot takımı, bu ay dünyanın en büyük robot savaşları organizasyonlarından olan "King Of Bots" adlı televizyon şov programına davet alan tek Türk takımı oldu

02 Mart 2018 14:02

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi’nin robot takımı, bu ay dünyanın en büyük robot savaşları organizasyonlarından olan \"King Of Bots\" adlı televizyon şov programına davet alan tek Türk takımı oldu. Sunuculuğunu Jet Li gibi dünyaca ünlü isimlerin yaptığı programa üniversitenin, Teknoloji ve Transfer Ofisi Mersus Robotik Ekibi, ses getirecek bir tasarımla katılıyor. Gelişim adı verilen 110 kilogramlık robot tasarlanırken Osmanlı tokadından ilham alındı. Osmanlı’nın son dönemine ait figürleri barındıran robotta kırmızı fes ve bıyık bulunmakta. 28 kilogramlık çelik bıçağıyla \'Gelişim\' adlı robot rakiplerini Osmanlı tokadıyla devirmeye çalışacak.

İstanbul Gelişim Üniversitesi, 2014 yılından beri robot savaşlarında Türkiye’yi temsil ediyor. Teknoloji Transfer Ofisi ekibi, 2017 yılının Ekim ayında Rusya\'nın Soçi kentinde yapılan Uluslararası \"BitvaRobotov\" adlı robot yarışmasında ülkemizi temsil eden tek ekip olarak yer aldı. Bu yarışmada çeyrek finale kadar yükselerek Türkiye’yi başarılı bir şekilde temsil etti.  Şimdi sıra 34 ülkeden 54 farklı takımın yarışacağı “King of Bots” programında. 

Üniversitenin  Teknoloji Transfer Ofisi’nin robot takımı, bu ay dünyanın en büyük robot savaşları organizasyonlarından olan \"King Of Bots\" adlı televizyon şov programına davet alan tek Türk takımı oldu. Ekip organizasyona ses getirecek bir tasarımla katılıyor. Gelişim adı verilen 110 kilogramlık Osmanlı\'dan ilham alan bir robot tasarlandı. Robotta kırmızı fes ve bıyık bulunmakta. 28 kg’lık çelik bıçağıyla Gelişim adlı robot rakiplerini Osmanlı tokadıyla devirmeye çalışacak

ROBOT SAVAŞLARI NEDİR?

1994 yılında başlayan Robot Savaşları yarışması yıllar geçtikçe popüler bir hal almaya başlayıp, son dönemlerde de en büyük reyting oranlarına sahip şov programları haline geldi. Dünya\'da ilk kez televizyon şov programı olarak 1999 yılında İngiltere\'de BBC kanalında \"Robot Wars\" adlı yarışma ile ekranlara çıkan robot savaşları teması 2000 yılına gelindiğinde Amerika\'da da Battlebots adlı programla büyük beğeni toplayıp ABC kanalında yayınlanmaya başladı.  İngiltere ve Amerika dışında da tüm dünya genelindeki büyük ülkelerde gerçekleşen robot savaşları organizasyonları birden fazla robotun bir arena içerisinde birbirlerini etkisiz hale getirip (parçalamak, kırmak, yakmak, fırlatmak) yarışma dışı bırakmayı temel amaç edinmektedir.Ülkemizde de yapılmakta olan robot savaşları yarışmaları daha çok ufak boyutlarda olup, gelişmeye açık şekilde devam etmektedir. Şu an hali hazırda robot savaşları teması üzerinde İngiltere, Amerika, Çin ve Brezilya’da birçok televizyon programı yayınlanmakta.

(FOTOĞRAF)

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