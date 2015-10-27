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Bilim / Teknoloji

Robot gazeteci dönemi başlıyor!

Yandex, 'robot muhabirleri' önümüzdeki ay faal hale getirmeyi planlıyor...

27 Ekim 2015 14:27

Rus arama motoru Yandex, haberleri duyururken robot muhabirlerden faydalanmaya hazırlanıyor. Son dönemde giderek yaygınlaşan “robo-gazetecilik” Rusya’da da kullanılmaya başlanıyor. 

turkrus.com'un İzvestiya gazetesine dayandırdığı habere göre, Yandex, “robot muhabirleri” sayesinde verileri önceden yazılmış şablon haberlere yerleştirerek yayınlayabilecek.

Konuyla ilgili bilgi veren “Medya için Yandex” projesinin yöneticisi Mariya Petrova, Yandex’in önümüzdeki ay faal hale getirmeyi planladığı kendi haber ajansında, haberleri gazetecilerin değil, gelişmelerin kısa süre içerisinde yazılıp yayınlanmasını sağlayan otomatik algoritmaların hazırlayacağını söyledi. 

“Robot gazetecilerin” insanın yerini almadığı, verilerin hızla toplanıp yayılmasını sağlayan takviye bir araç olarak hızlı haberciliğe katkı sağladığı belirtiliyor.

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