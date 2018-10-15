"Robot devrimine az kaldı; çocuk da bakacak, sevgili de olacak"

Yapay zekâ ve robotik teknolojilerinde her geçen gün yeni bir gelişmenin kaydedildiği günümüzde, geleceğin nasıl şekilleneceği merak konusu. Hareket becerileri günbegün artırılan robotlar, yapay zekâ alanındaki gelişmelerle birleşerek hayatımıza daha fazla katılıyor. "Robot devrimine az zaman kaldı" diyen Posta yazarı Erdal Kaplanseren, yakın gelecekte robotların insanlara dost, hatta sevgili olabileceklerini, bebek bakıcılığından çamaşır katlamaya kadar pek çok alanda hayatımıza gireceklerini belirtiyor.

“Evde, işte, okulda, alışverişte, sokakta, kısacası her yerde robot yardımcılar olacak” ifadesini kullanan Kaplanseren, “Tamamen bir insana benzeyen robot sevgiliniz olması ve bir makineyle aynı yatakta uyuma fikri kulağınıza nasıl geliyor?” diye soruyor.

Erdal Kaplanseren’in “Robot yardımcılarla hayat daha kolay” başlıklı yazısının tamamı şöyle:

Robot devrimine az zaman kaldı. Hareket becerileri günbegün artırılan robotlar, yapay zeka alanındaki gelişmelerle birleşerek hayatımıza katılacak. Evde, işte, okulda, alışverişte, sokakta, kısacası her yetde robot yardımcılar olacak!

Ev işleri çoğunlukla sıkıcı ve zaman kaybı gibi gelir. Birinin sizin yerinize yemek, temizlik, ütü, bulaşık, çamaşır gibi işleri yapmasını tercih edersiniz. Sizden maaş ve kalacak yer istemeyecek bir yardımcı ister misiniz? Merak etmeyin, çok yakında robot yardımcılar hayatımızdaki pek çok yük gelen işi üstlenecek. Bu haftaki Teknoloji Postası’nda, yakın gelecekte bizlere bazen bir dost hatta sevgili olabilecek yardımcı robotları işliyoruz!

Yakın geleceğin robot yardımcılarını, insanların hem istek ve arzularına yanıt vermek, hem de daha ciddi konularda insanlara destek olmak için tasarlanmış otonom mekanik hizmetçiler olarak tanımlayabiliriz. Gelişmiş yapay zeka yazılımları sayesinde ihtiyaçlarınızı bilen ve ideal çözümler üreten bu robotlar, fiziksel olarak da bir insanı aratmayacaklar. Tabi bunun için en az 10-15 yıl beklememiz gerekecek. Fakat çalışmalar umut vadediyor. Boston Dynamics adlı şirketin üzerinde çalıştığı robotlardan biri olan Atlas, insansı görünüm ve hareket yeteneklerine sahip. Twitter’da paylaştığım son videosunu (http://bit.ly/posta004) izlemenizi tavsiye ederim.

Bebeğinizi bir robota emanet eder misiniz?

Yeni anne-babaların en büyük dertlerinden biri olan bebek bakıcısı sorununu da robotlarla aşabiliriz. Fakat burada önemli bir etken devreye giriyor: Güven! En az sizin kadar bebeğinizin üzerine titreyecek, ihtiyaçlarını karşılayacak bir robota güvenir misiniz? Belki ilerleyen evrelerde bebeğinizi besleyecek, uyutacak, altını değiştirecek, ağladığında ona ninni söyleyecek bir robot bakıcı fikrine sıcak bakabilirsiniz.

Şu anda satışı yapılan bazı yardımcı robotlar bulunuyor. Henüz ideal zeka ve hareket becerilerine sahip olmasalar da bir takım kolay ev işlerini yapabiliyorlar. PR2 adlı robot, tekrara dayalı ev işlerini yapabiliyor. Çamaşırları ayırıyor, makineye atıyor, kuruduktan sonra çıkarıp katlıyor. Ayrıca bakıma muhtaç insanlar için de özel yeteneklere sahip. Bu robot hizmetçinin satış fiyatı 280 bin dolar.

ABD’de Tug adlı bir yardımcı robot, San Francisco’da bir hastanede büyük işler başarıyor. Belleğinde yüklü harita yardımıyla yemek ve diğer ihtiyaçların taşınmasında görev alıyor. Üç yıl önce Japon uzay ajansı JAXA tarafından üretilen Kirobo adlı yardımcı robot, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda çalışıyor. ABD’de Starwood otel zincirinde hizmet ekibi tarafından programlanan bir robot uşak ise odalara diş macunu, tuvalet kağıdı vs. dağıtıyor.

Yardımcı robot projesi olan Starship sayesinde poşet ve çanta taşıma derdi son buluyor. Bu taşıyıcı robot sizi gittiğiniz her yerde takip ediyor. Hatta Starship’i bakkala, manava gönderip siparişinizi getirmesi için programlamanız da mümkün.

"Sevgili olur mu?"

Yüzlerce bilim kurgu filminde de konu edildiği gibi, robotlar gelecekte insanlar için hayat arkadaşı ve sevgili de olabilecek. Gelişmiş yapay zekası sayesinde kişiliğinize uygun davranacak olan robot sevgililer, hiçbir isteğinize ‘hayır’ demeyecek. İnsan tenini ve etini andıran malzemeden üretilmiş olacak. Tamamen bir insana benzeyen robot sevgiliniz olması ve bir makineyle aynı yatakta uyuma fikri kulağınıza nasıl geliyor?