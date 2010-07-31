Robot çocuk 'tepki' vermeyi öğrendi

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ODTÜ ‘Şampiyonlar Ligi’nde

3.5 yaşında bir çocuğun hareket kabiliyetine sahip olan robot çocuk iCub, ODTÜ laboratuvarlarında altı ayda karşısındakinin hareketlerine tepki vermeyi ve oyun oynamayı 'öğrendi'Robot çocuk iCub, AB projesi kapsamında geliştirilmesi için Ankara’ya getirildi. 3.5 yaşında bir çocuğun hareket kabiliyetine sahip olan ve 53 eklemini hareket ettirebilen iCub, ODTÜ’de ‘öğrenmeyi öğreniyor’.ODTÜ Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Erol Şahin’in verdiği bilgiye göre insansı robot sınıfından iCub, AB 6. Çerçeve Programı kapsamında, ‘RobotCub’ projesiyle üretildi.iCub robotlarının geliştirilmesi için yapılan çağrıya 11 ülkeden 31 proje önerisi gelmişti. ODTÜ ’nün projesi ilk altıya girince 250 bin avroluk iCub’lardan biri ODTÜ’ye gönderildi. Şahin robot çocuğun özelliklerini tanıttı:“Robot üzerinde 53 değişik motor, 53 değişik eklemini hareket ettirilmesini sağlıyor. En karmaşık yerlerinden bir tanesi elleri. Parmaklar ve ön kol tek tek hareket edebiliyor. Gözlerinde hareket edebilen kameraları ve kafasında bir bellek içinde işletim sistemi var. Robot gözlerinden gelen görüntüleri ve vücudundan gelen algıları bilgisayarında işleyerek insan gibi hareket edebiliyor.Robot, el, ön kol ve parmaklarını hareket ettirme yeteneği bakımından Asimo’dan çok daha karmaşık bir yapıya sahip. Çocuğa benzer şekilde yapılmasının nedeni de bir çocuk gibi robotun nasıl öğrenebileceği, zamanla nasıl bir akıllı sistem haline gelebileceğini göstermek.”Robot çocuk, dünyada dokuz ülkede, 20 laboratuvarda bulunuyor. ODTÜ bunlardan biri. ODTÜ’nün hedefi, öğrenme algoritmaları geliştirmek:“Robotumuzu kullanmaya başlayalı daha altı ay olmasına rağmen, şimdiden robot karşısındaki insanın hareketlerini daha hareket bitmeden anlayabilip buna karşılık vermeyi öğrendi. Ayrıca nesnelerle oynayarak hem daha önceden hiç görmediği nesnelerle ne yapabileceğini öğrendi hem de bir çocuk gibi karşısındaki insanın ne yaptığını anlayıp bunları tekrarlama yeteneğine kavuştu. Projemizin sonunda robotumuzla, ‘Kutuyu ver’ ya da ‘Bardağı kaldır’ türünden isim ve fillerden oluşan cümlelerle iletişim kurmayı ve robotun daha önceden hiç görmediği nesne ve aletleri kullanabilmesini hedefliyoruz.”Şahin’e göre iCub’lardan birinin Türkiye’ye getirilmesi, ODTÜ’nün sahip olduğu potansiyelinin göstergesi. Şahin’e göre robot çocuğun gelmesiyle ODTÜ, robotik konusunda ‘Şampiyonlar Ligi’ne girdi.