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Bilim / Teknoloji

Robot böceklerin istilasına hazırlıklı olun

'ABD'de orduda görevli bilim insanları, 3-5 cm. uzunluğunda robot kanat yapmayı başardı'

23 Aralık 2014 11:01

İngiliz The Times gazetesi, Amerikan ordusunun ajanlık ve gözetleme operasyonlarında kullanmak üzere yeni "robot böcekler" geliştirdiğini duyurdu.

"Kulağa Transformers filminden bir sahne gibi gelebilir ama robot sinekler ve mekanik kırkayakların düşman hedeflerinde ajanlık yapması ihtimali hızla gerçek oluyor."

ABD'de orduda görevli bilim insanlarının, 3-5 cm. uzunluğunda robot kanat yapmayı başardığı; ekibin ayrıca 3mm çapında bir motor ve çok küçük robot bacaklar dizayn ettiği belirtiliyor.

BBC Türkçe'de yer alan habere göre, ancak gazetede görüşüne yer verilen bir bilim insanı, tam işlevsel robot böcekler üretebilmenin 10-15 yıl alabileceğini söylüyor.

Haberde ABD Donanması'nın da ajanlık faaliyetleri için "doğadan etkilendiği", ton balığına benzer bir robot ajan balık yaptığı hatırlatılıyor.

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