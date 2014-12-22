Robot böcek ilk denemesinde yürüdü

Almanya’daki Bielefeld Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, araştırmacılar altı bacaklı böcek robot geliştirmeyi başardı. Bilim insanlarının, sopa böceğini örnek alarak geliştirdiği bağımsız hareket edebilen robot, birçok farklı yüzeyde başarıyla hareket edebiliyor.

Al Jazeera’deki habere göre, sopa böceğinin hareket kabiliyetleri ve vücut yapısı örnek alınarak geliştirilen “Hector”, ilk denemesinde birçok yüzeyde başarıyla yürümeyi başardı. Üç bacağını aynı anda hareket ettirebilen Hector, insan müdahalesi olmadan yürüdüğü yüzeyleri tespit edebiliyor ve nasıl hareket edeceğini hesaplıyor.

Axel Schneider'in başında yer aldığı ekibin geliştirdiği Hector, kasları taklit eden 18 elastik ekleme sahip. Sopa şeklindeki bacaklar, sadece birkaç komutla dönme veya sabit kalma özelliğine sahip.

Hector'un en önemli özelliklerinden bir tanesi, her bacağın farklı yüksekliklere çıkabiliyor olması. Bu sayede çakıllı bir yüzeyde dengesini kaybetmeyen robot, tırmanması gerektiğinde sırasıyla bacaklarını kontrol edebiliyor.

Üzerinde kısa menzilli kameralar ve alıcılar bulunan Hector, ileriki aşamalarda sopa böceğinin daha iyi bir benzeri olmak için geliştirilmeye devam edilecek.