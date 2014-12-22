T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Robot böcek ilk denemesinde yürüdü

Alman bilim insanlarının sopa böceğini örnek alarak geliştirdiği robot hareket kabiliyetiyle dikkat çekti

22 Aralık 2014 18:09

Almanya’daki Bielefeld Üniversitesi'nde yapılan çalışmada, araştırmacılar altı bacaklı böcek robot geliştirmeyi başardı. Bilim insanlarının, sopa böceğini örnek alarak geliştirdiği bağımsız hareket edebilen robot, birçok farklı yüzeyde başarıyla hareket edebiliyor.

Al Jazeera’deki habere göre, sopa böceğinin hareket kabiliyetleri ve vücut yapısı örnek alınarak geliştirilen “Hector”, ilk denemesinde birçok yüzeyde başarıyla yürümeyi başardı. Üç bacağını aynı anda hareket ettirebilen Hector, insan müdahalesi olmadan yürüdüğü yüzeyleri tespit edebiliyor ve nasıl hareket edeceğini hesaplıyor.

Axel Schneider'in başında yer aldığı ekibin geliştirdiği Hector, kasları taklit eden 18 elastik ekleme sahip. Sopa şeklindeki bacaklar, sadece birkaç komutla dönme veya sabit kalma özelliğine sahip.

Hector'un en önemli özelliklerinden bir tanesi, her bacağın farklı yüksekliklere çıkabiliyor olması. Bu sayede çakıllı bir yüzeyde dengesini kaybetmeyen robot, tırmanması gerektiğinde sırasıyla bacaklarını kontrol edebiliyor.

Üzerinde kısa menzilli kameralar ve alıcılar bulunan Hector, ileriki aşamalarda sopa böceğinin daha iyi bir benzeri olmak için geliştirilmeye devam edilecek.

 

 

ETİKETLER

robot böcekhectoryürüdübielefeldüniversitealmanyasopa böceğialtı bacakdengeaxel schneider

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

28 oyunculu Laz Kit filmini sadece 27 kişi izledi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Sözcü yazarı Muratoğlu: Evlenmeyelere kayyum atanır mı, bekârlık vergisi getirilir...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24