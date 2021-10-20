Robot 'Ai-Da' Mısır'da çıkacağı gösteriden önce "gözaltına" alındı

Dünyanın ilk ultra gerçekçi “robot sanatçısı” Ai-Da, son sergisinden önce Mısır güvenlik güçleri tarafından gümrükte gözaltına alındı.

Ai-Da’nın çalışmaları Perşembe günü Büyük Giza Piramidi'nde sergilenmeye başlanacak. Binlerce yıldır piramidin yanında çağdaş sanata ilk kez izin veriliyor. Ancak, daha geniş bir casusluk planının parçası olduğu endişelerini de içeren “güvenlik sorunları” nedeniyle, hem Ai-Da hem de yaptığı heykel, Çarşamba günü serbest bırakılmadan önce 10 gün boyunca Mısır gümrüklerinde tutuldu ve diplomatik bir krize yol açtı.

İngiliz The Guardian gazetesinin haberine göre, İngiltere Büyükelçisi'nin uğraşları sonucunda Ai-Da serbest bırakıldı.

Ai-Da’nın yaratıcısı Aidan Meller'e göre, sınır muhafızları Ai-Da'yı önce modemi olduğu için, ardından gözlerinde çizim ve boyamak için kullandığı kameralar olduğu için gözaltına aldı.

"Sanırım Ai-Da bu ironiyi takdir edecektir"

Meller, projesinin her zaman yapay zeka teknolojisinin hızlı yükselişi hakkında tartışmalara yol açacağını umduğunu söyledi. Meller, “O bir casus değil. İnsanlar robotlardan korkar, bunu anlıyorum. Ancak durum ironik, çünkü Ai-Da'nın amacı teknolojik gelişimin kötüye kullanımını vurgulamak ve uyarmaktı fakat o kendisi "teknoloji" olduğu için tutuldu. Sanırım Ai-Da bu ironiyi takdir edecektir." dedi.

Adını matematikçi Ada Lovelace'den alan Ai-Da, programcılar, robot yapımcıları, sanat uzmanları ve psikologlardan oluşan bir ekip tarafından inşa edildi. Milyonlarca dolarlık proje 2019'da tamamlandı ve yapay zeka teknolojisi geliştikçe güncelleniyor.