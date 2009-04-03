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Bilim / Teknoloji

Robot 'Adem' tek başına deney yapıyor

İngiliz araştırmacılar, tek başına deney yaparak bu deneyden bilimsel sonuçlar çıkarabilen bir laboratuvar robotu geliştirdi.

03 Nisan 2009 03:00

İngiliz araştırmacılar, tek başına deney yaparak bu deneyden bilimsel sonuçlar çıkarabilen bir laboratuvar robotu geliştirdi.

Science dergisindeki habere göre, Galler'deki en eski üniversitelerden Aberystwyth'deki araştırmacıların geliştirdiği, "Adam" adı verilen robot, insan müdahalesi olmadan bir araştırmanın birçok etabını yürütebiliyor.

Robotun yaratıcılarından Profesör Ross King, "Adam'ın yapay zekası sayesinde deney yaparak, sonuçları bir araya getirerek, sınıflandırarak ve değerlendirerek bilimsel keşifler yapabildiğini" belirtti.

Adam'ın, maya mantarının gen haritası konusunda çalışmalar yaptığı ve ulaştığı sonuçların daha sonra araştırmacılar tarafından kontrol edildiği kaydedildi.

Biyolojik organizmaların yapısının çok karmaşık olduğunu belirten King, "Biyolojik deneylerin detaylarının en ince ayrıntısına kadar kaydedilmesi büyük önem arz ediyor. Bu insan için çok zor ve zahmetli, ancak bir robot için çok kolay bir iş" dedi.

Adam'ın (Adem) bir prototip olduğunu kaydeden King, yakında sıtma gibi bulaşıcı hastalıklar konusunda çalışmalar yapmaya programlanmış "Eve" (Havva) adı verilen laboratuvar robotunun da işleve geçeceğini ifade etti.

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