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Ekonomi

Robot Abbie paranızı kontrol edebilecek

Gonca YAĞCI, (DHA)- ABD’deki ünlü yatırım şirketi AllienceBernstein Holding LP’nin kullandığı sanal asistan Abbie, en iyi fiyattaki bonoları alıp satmayı sağlayarak yatırımcılara ticarette daha az risk ve kolaylık sağlıyor

14 Kasım 2018 18:34

Gonca YAĞCI, (DHA)- ABD’deki ünlü yatırım şirketi AllienceBernstein Holding LP’nin kullandığı sanal asistan Abbie, en iyi fiyattaki bonoları alıp satmayı sağlayarak yatırımcılara ticarette daha az risk ve kolaylık sağlıyor.
Şirketin güncellendiği robot Abbie, ödenmemiş miktarları filtrelemek için milyonlarca veri puanlarını saniyeler içinde tarayabiliyor. Ayrıca, firmanın yaptığı elektonik araçları kullanarak portofolyo müdürlerine potensiyel alsatçıları belirleyebiliyor.
İnsanların gözden kaçırdığı bonoları seçebilen, güncellenen Abbei 2.0, aynı zamanda insandan kaynaklanan hataları görebiliyor ve diğer firmalarla sohbet robotu aracılığıyla iletişim kurabiliyor.
Bloomberg’in aktardığına göre  AllianceBernstein’in ilk olarak ocak ayında tanıttığı robotu  sadece bonoları sıraya koyabiliyordu.
Abbie, şirketlerle onların bonolarının derecelendirmelerini tarayabiliyor. Örneğin, şirketin anapara yapısı, sosyal ve yönetim riskleri ve teklif verdiği bonoların portofolyo gerekliliklerine uyup uymadığını inceleyebiliyor.
Firmanın sabit gelirinden sorumlu CEO’su Jeff Skoglund, insan ve makinelerin daha hızlı ticaret yapmak, risklerle başa çıkmak ve likidite bulmak için eskisinden çok daha yakın çalışmaları gerektiğini söyledi. Skoglund, \"Ümidimiz insanların daha etkin ve yeteneklerini daha iyi kullanacakları yollar bulmak\" diye konuştu.
Skoglund, robotun yeni güncellenen versiyonu ilk olarak ABD’de yüksek verim bonoları ve yatırım notu bonolarında kullanılacağını gelecek aylarda diğer marketlere genişleyeceğini söyledi.
Abbie halen AllianceBernstein’in sabit gelir ticaretinin yüzde 60’ından fazlasını destekliyor.
Ancak 550 milyar değerindeki varlık yöneticisi robot, son kararları vermek ve ticaret yapmak için insana ihtiyaç duyacak.

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