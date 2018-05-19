Roboskili ailelerden ‘usul hatası' skandalına imza atan avukatlara: Gerçeği çarpıtmayın, boşvermişliği meşrulaştırmayın, sorumluluktan kaçmayın, özeleştiri verin!

T24 Haber Merkezi

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin 28 Aralık 2011’de Roboski’de düzenlediği bombardıman sonucu hayatını kaybedenlerin aileleri, eksik vekâlet belgesini 15 günlük kesin sürede teslim etmeyerek Anayasa Mahkemesi ve AİHM’nin davayı “kabul edilemez” bularak esasa girmeme kararlarına gerekçe oluşturan avukatlara tepki gösterdi

Roboskili aileler adına, cezaevinde bulunan eski HDP Milletvekili Ferhat Encü tarafından yapılan açıklamada, Anayasa Mahkemesi aşamasında da davanın hukuki temsiline dair sorumluluk sahibi olan Şırnak Barosu’nun, diğer barolar ve avukatlarla irtibat sağlamadığı ve süreçle ilgili bilgi almak isteyen ailelere de “Her şeyle ilgileniyoruz, bir sorun yok” cevabı verildiği kaydedildi.

"Yüzeysel yaklaşım ve boş vermişlik meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır"

AİHM kararını sadece ‘siyasi’ olarak nitelendirmenin ‘sorumluluktan kaçmak’ olduğuna dikkat çekilen açıklamada, “Bu şekilde sorumluluktan kaçılmaya çalışılmakta, gerçekler çarpıtılmaya, yüzeysel yaklaşım ve boş vermişlik meşrulaştırılmaya çalışılmaktadır. Bu kabul edilemez. Biz, Roboskili aileler bu yaklaşımı kabul etmiyoruz” dendi.

Roboskili ailelerin açıklamasında, AİHM kararının siyasi bir yönü de bulunduğu belirtilerek, “Ancak bu durum, var olan eksikliği ortadan kaldırmaya yetmemektedir. Topluma mal olmuş bir dosyada, siyasi karar açıklamasıyla vicdanlar rahatlatılamaz. İlgililerin bunun özeleştirisini vermesi, bizlerin beklentisidir” ifadelerine yer verildi.

Diyarbakır Barosu: Kampanya başlatacağız

Diyarbakır Barosu, dün başvurunun ‘Kabul edilemezlik kararı’ ile reddedilmesinin ardından kampanya başlatılacağını duyurmuştu. Diyarbakır Barosu Başkanı Ahmet Özmen, belgelerin geç gönderilmesinin ardından şu an için ‘hukuken herhangi bir başvuru yolu kalmadığını’ kabul ederek, "Ama bize göre bu bir insanlık suçu ve zaman aşımına tabi değil. Dolayısıyla iç hukukta yürütülecek yeni bir soruşturma ve merhale neticesinde bir sonuca ulaşılması ve ya sonuca ulaşılamaması halinde tekrar AİHM sürecinin canlandırılabilmesi mümkün olabilir" demişti.

Veli Encü: Avukatlara tepkiliyiz

Öte yandan Artı Gerçek’e konuşan Veli Encü de eksik evrak konusunda ise dava dosyalarına bakan avukatları eleştirdi. Eksik evrak konusunda yaşanan sorunun Şırnak Barosu’ndan kaynaklandığını kaydeden Encü, “Anayasa Mahkemesi'ne başvuru yaparak eksik belge veren avukatların işgüzarlığı söz konusu. 7 yıldır aileler olarak mücadele veriyoruz. Aileler çok üzgünler. Böylesi bir davada, bu şekilde bir umursamazlık ve sorumsuzluk gösteren avukatlara tepkiliyiz. Çok üzgünüz, söylenecek söz bulamıyoruz. AİHM'e taşıdığımız bu katliam, avukatların işgüzarlığı yüzünden kapanmış oldu" diye konuştu.

Encü'nün suçlamalarının hedefinde bulunan Şırnak Barosu'nun başkanı ve aynı zamanda da AYM'ye belgeleri geç teslim eden Nuşirevan Elçi, dün yaptığı açıklamada Roboski dosyasında yaşanan sorunun barolarına bağlı avukatlardan kaynaklanmadığı savunmasında bulundu. Yargının dosyayı siyasi saikler ile ele aldığını, hukuki değerlendirme yapmadığını iddia eden Elçi, tüm bunlara rağmen olayın farklı bir mecraya çekilmesinin doğru bir şey olmadığı iddiasını aktardı.

"Dosyanın avukatının yönlendirmesi hoş değil"

Dosyada 281 vekâlet olduğunu ifade eden Elçi, sırf iki vekâlet geç ulaştığı için bu yönlü karar verilmesinin bile dosyanın hukuki değerlendirme ile ele alınmadığının kanıtı olduğunu belirtti. Elçi, "Dosyanın avukatı var. Kerem Altıparmak… Onun yönlendirmesi var. Bu hoş değil. Şırnak Barosu’nun avukatlarının, ilk günden beri ailelerin dosyalarını hazırlarken ne sıkıntı çektiklerini ben biliyorum. Olay mecrasından çıkarılıyor, farklı bir alana çekiliyor. Olayı getirip farklı bir alana çekilmesi hoş değil. Yakında bu konu ile ilgili bir açıklama yapacağız” dedi (T24'ün notu, Elçi açıklama yapılacağı bilgisini 18 Mayıs'ta vermişti, ancak 20 Mayıs'ın ilk saatlerinde bu konuda Şırnak Barosu'ndan herhangi bir açıklama yapılmadı).

Ne olmuştu?

28 Aralık 2011 gecesi Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Ortasu (Kürtçe adıyla Roboski) köyünde 28'i aynı aileden 34 köylü, Türk Silahlı Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları ile yapılan hava bombardımanda hayatını kaybetmişti.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, "taksirle ölüme sebebiyet vermekten dolayı" açılan Roboski soruşturma dosyası hakkında 11 Haziran 2013'te görevsizlik kararı vermiş, dosyayı Genelkurmay Askeri Savcılığı'na gönderilmişti.

Genelkurmay Askeri Savcılığı ise dosya ile ilgili olarak 7 Ocak 2014'te takipsizlik kararı verdi. Roboski ailelerinin avukatlarının itirazı ise reddedildi.

Roboskili aileler 18 Temmuz 2014'te Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvuru yaptı, Anayasa Mahkemesi, tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasını istedi ancak başvuru, "eksikliğin süresinde giderilmemesi" nedeniyle reddedildi. 23 Ağustos 2016'da HDP Şırnak milletvekili Ferhat Encü aileler adına bizzat AİHM'e başvuruda bulunmuştu.

Roboskili ailelerin avukatı Nuşirevan Elçi'nin kendisine tanınan kesin süre içinde eksik belgeleri tamamlamakta gecikmesi nedeniyle, usuli eksiklikler içeren başvuru için AİHM de AYM gibi kabul edilemezlik kararı verdi.

Öte yandan, AYM için 40 kişi adına başvuru yapılırken; AİHM sürecinde ise bu kişilere ek yapılarak 276 kişi adına başvuru yapıldı. AİHM, 276 başvurucunun başvurusunu iç hukuk yollarını tüketmediği için kabul edilemez buldu.