Roboskili Aileler: Pontus Soykırımı'nı tanıyın

Şırnak’ta Cumhuriyet Meydanı’na AKP’nin astığı ‘Kendi Savaş Uçaklarımızı Yapıyoruz’ afişine tepkilerini dile getirmek için Azadi Meydanı'ndan basın açıklaması yapan Roboskili aileler, "sadece kendi acıları içerisinde kaybolmadıklarını" ifade ederek, bu zamana dek gerçekleştirilmiş olan katliamların aydınlatılması için de ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

Aileler, bu doğrultuda 19 mayıs 1919 tarihini hatırlatarak, Türkiye'de bugünün, "Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı" olarak kutladığını, ancak bu tarihin Pontos Rum Soykırımı'nın gerçekleştiği tarih olduğuna vurgu yaptı.

'Soykırım tanınsın'

Yannis Vasilis Yaylalı'nın Demokrat Haber'de yayımlanan haberine göre aileler, Karadeniz'de yaşayan Pontoslu Rum halkının maruz bırakıldığı soykırım ve yaşadığı yalnızlığa şu ifadelerle dikkat çekti:

"Pontos'ta yaşayan Rum halkı belki bir çoğumuzun dikkatinden kaçan ve kendi kaderlerine terk edilmiş bir halk. Pontoslu Rum halkı kendisine uygulanan soykırım anmasını sessizce bir çok yerde gerçekleştirdi. Biz Roboskili aileler olarak, Türkiye Cumhuriyeti devletini mazlum Pontos halkına uyguladıkları soykırımı tanımaya davet ediyoruz. Roboski aileleri olarak Pontoslu Rumların acılarını paylaştığımızı ve elimizden geldiği kadar dayanışma duygularımızı açıkça ifade ediyoruz."

19 Mayıs'ta anılıyorlar

Pontus Rum Soykırımı’nda hayatını kaybedenler için her yıl 19 Mayıs’ta anma törenleri düzenleniyor. 1914-1923 tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda 350 bini aşkın Rumun hayatını kaybettiği belirtiliyor.