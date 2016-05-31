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Roboski'de ikinci ölüm; ağır yaralanan Yılmaz Encü hayatını kaybetti

Roboski sınırında askerlerin açtığı iddia edilen ateş sonucu 16 yaşındaki Vedat Encü de yaşamını yitirmişti

31 Mayıs 2016 12:19

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü sınırında, sınır ticareti yaparken askeri kışladan atıldığı iddia edilen havan topuyla yaralanan ve Şırnak Devlet Hastanesi'nde bir bacağı kesilen Yılmaz Encü de hayatını kaybetti. Roboski'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Pazar akşamı Roboski'de yaşanan olaylarda Vedat Encü yaşamını yitirmiş 5 kişi de yaralanmıştı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından Batman'a sevk edilen Yılmaz Encü yaşamını yitirdi. 

Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 10-15 kişilik bir gruba yönelik top atışı olduğunu ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

Roboski'de hayatını kaybeden 16 yaşındaki Vedat Encü toprağa verildi

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