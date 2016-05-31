Roboski'de ikinci ölüm; ağır yaralanan Yılmaz Encü hayatını kaybetti

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü sınırında, sınır ticareti yaparken askeri kışladan atıldığı iddia edilen havan topuyla yaralanan ve Şırnak Devlet Hastanesi'nde bir bacağı kesilen Yılmaz Encü de hayatını kaybetti. Roboski'de hayatını kaybedenlerin sayısı 2'ye yükseldi.

Pazar akşamı Roboski'de yaşanan olaylarda Vedat Encü yaşamını yitirmiş 5 kişi de yaralanmıştı. Şırnak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ardından Batman'a sevk edilen Yılmaz Encü yaşamını yitirdi.

Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 10-15 kişilik bir gruba yönelik top atışı olduğunu ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurmuştu.

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