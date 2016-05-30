Roboski'de hayatını kaybeden 16 yaşındaki Vedat Encü toprağa verildi

Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyü sınırında, sınır ticareti yaparken askeri kışladan atıldığı iddia edilen havan topuyla yaşamını yitiren Vedat Encü (16) toprağa verildi. HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski köyünde 10-15 kişilik bir gruba yönelik top atışı olduğunu ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını duyurmuştu. Vedat Encü, aralarında kendisi ile aynı ismi taşıyıp, yine aynı yaşta olan Vedat Encü'nün de bulunduğu 19'u çocuk 34 kişinin yaşamını yitirdiği 2011 yılındaki katliamdan sağ olarak kurtulmayı başaran Davut Encü'nün kardeşiydi.

Otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne götürülen Encü'nün cenazesi, tamamlanan işlemlerin ardından yeniden köye getirildi.

Evrensel'de yer alan habere göre, cenaze namazının ardından Encü'nün omuzlara alınan tabutu, ilk katliamda yaşamını yitirenler için yapılan Roboskî kabristanına defnedilmek istendi ancak güvenlik güçleri izin vermedi. Bunun üzerine Encü'nün naaşı, köydeki diğer mezarlığa defnedildi.

Okul arkadaşları mezar başındaydı

Encü için yapılan törene, ailesi ve köy sakinlerinin yanı sıra yüzlerce kişi katıldı. Törene yine lise öğrencisi olan Vedat Encü'nün okul arkadaşları da katıldı. Defin işleminin ardından yaşanan genç ölümlerinin son bulması istendi. Erkeklerin mezar başından ayrılmasının ardından Encü'nün arkadaşları ve kadınlar mezar başına geldi. Arkadaşları, Encü'nün mezarını düzeltirken kadınlar ise mezar taşını ve toprağını öptü.

"Erdoğan da bize yaşattıklarını yaşasın"

2011'de yaşanan katliamı hatırlatan kadınlar, "Erdoğan 34 gencimizi katletti ama doymadı. Kürtlerin kanına doymadı. Kürtler böyle katledilerek bitirilemez" dedi.

Cenaze töreninin ardından kitle, araçlarla Encü'nün ailesinin evinde kurulan taziyeye geçerek aileye başsağlığında bulundu.