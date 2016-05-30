HDP’li Ferhat Encü: Roboskî’de 15 kişilik bir gruba top atışı oldu; 1 sivil hayatını kaybetti!

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski'de 10-15 kişilik bir gruba yönelik top atışı olduğunu ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını söyledi.

Encü, bombalamanın Roboski Katliamı'yla aynı bölgede gerçekleştiğini aktararak "15 kişiye yakın bir kafile ile gidilmiş. Köyün tamamı bölgeye akın etti. Bomba sesleri köye kadar gelmiş. Birçoğuna ulaşılmıyor hala" dedi.

28 Aralık 2011'de TSK'ye ait savaş uçakları sınır ticaretine giden köylüleri bombalamış, çoğu çocuk 34 kişi yaşamını yitirmişti. Encü, bu saldırıda 11 akrabasını kaybetmişti.

Encü'nün paylaştığı mesajlar şöyle: