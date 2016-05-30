T24 LogoT24 Logo
Gündem

HDP’li Ferhat Encü: Roboskî’de 15 kişilik bir gruba top atışı oldu; 1 sivil hayatını kaybetti!

"Köyün tamamı bölgeye akın etti, bomba sesleri köye kadar gelmiş"

30 Mayıs 2016 02:12

HDP Şırnak Milletvekili Ferhat Encü, Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Roboski'de 10-15 kişilik bir gruba yönelik top atışı olduğunu ve 1 sivilin hayatını kaybettiğini, 5 kişinin de yaralandığını söyledi.  

Encü, bombalamanın Roboski Katliamı'yla aynı bölgede gerçekleştiğini aktararak "15 kişiye yakın bir kafile ile gidilmiş. Köyün tamamı bölgeye akın etti. Bomba sesleri köye kadar gelmiş. Birçoğuna ulaşılmıyor hala" dedi.

28 Aralık 2011'de TSK'ye ait savaş uçakları sınır ticaretine giden köylüleri bombalamış, çoğu çocuk 34 kişi yaşamını yitirmişti. Encü, bu saldırıda 11 akrabasını kaybetmişti.

Encü'nün paylaştığı mesajlar şöyle:

ETİKETLER

Ferhat EncüRoboskiiddia

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabah yazarından ‘bekârlık’ vergisi önerisi: Çocuk yapma, kedi sev, dizi...

5 belediye başkanı AKP'ye katıldı...

Sırrı Süreyya Önder: Davutoğlu’na ‘görüşlerin ergen imam hatipli kafası’ dedim...

Belediyeler Kongresi’nin programı değiştirildi; Erdoğan'ın elinden ödül alacak olan...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24