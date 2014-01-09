Roboski'de takipsizlik gerekçesi, kaymakama saldırı

Genelkurmay Askeri Savcılığı’nın, Roboski'de 34 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili takipsizlik kararında yer alan istihbarat bilgileri, olayın ardından Gülyazı köyünde kurulan taziye çadırını ziyarete giden dönemin Uludere Kaymakamı Naif Yavuz’un uğradığı saldırının da karar alınırken incelendiğini ortaya koydu.

Milliyet'in haberine göre Roboski katliamında takipisizlik kararı verilirken istihbarat raporlarına atıfta bulunularak, suikast ihbarı alındığını bunun da katliamın ardından taziyeye giden Uludrere Kaymakamın uğradığı saldırıyla bağlantılı olduğu söylendi.

‘2-3 kişilik gruba silah verildi'

Kararda 20 Ekim 2011’de terör örgütünün suikast türü eylem yapmak maksadıyla Uludere ilçesinde başta kaymakam olmak üzere, askeri makamlar, emniyet mensupları ve korucu başlarına suikast türü eylemler düzenlemek üzere yurtiçine sokmaya çalıştığı 2-3 kişilik bir gruba (Grubun Uludere ilçesinde bulunma ihtimalinin olduğu) tabanca ve susturucu verdiği belirtildi.

Kararda, bu istihbari bilginin yanına parantez açılarak, “Bu bilgi, Uludere Kaymakamı Naif Yavuz’un, olay sonrası taziyeye gittiği sırada linç edilmeye çalışılması itibariyle dikkat çekicidir” ifadeleri yazıldı.

Takipsizlik kararında yer alan olay, 31 Aralık 2011 günü yaşanmıştı. Uludere Kaymakamı Naif Yavuz, katliamda ölen 34 kişi için Gülyazı köyünde kurulan taziye çadırını ziyarete gitmişti. Bu sırada öfkeli bir grubun saldırısına uğrayan Yavuz, taziye çadırından uzaklaştırılarak bir benzin istasyonuna götürülmüş, daha sonra hastanede tedavi altına alınmıştı. Yavuz yaşananlara ilişkin, “Bana saldıranlar Uludereli değil. Bunlar provokatördür. Vatandaşlar beni bağrına bastı. Vatandaşların bağrına basması başkalarını rahatsız etmiştir” demişti.