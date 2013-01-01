Roboski'de doğum günü: Mezarlıkta pastayı nasıl keseceğimizi bilemedik!

28 Aralık 2011'de Türk Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının operasyonunda hayatını kaybeden 34 kişi arasında yer alan amca çocukları Şirvan ve Nevzat Encü için Roboski'de doğum günü anması yapıldı. Şirvan Encü'nün kız kardeşi Bişeng Encü, "Mezarlıkta pastayı nasıl keseceğimizi bilemedik. Annem ağıtlar yaktı, babam ağladı. Biz hep 19 yaşlarını kutlayacağız abilerimizin" dedi.



Dokuz kardeşin ikincisi olan ve ailenin ilk erkek çocuğu olan Şirvan Encü'nün kız kardeşi Bişeng, anma için T24'e şunları söyledi:



“Annem mezarlığa giderken iki kere bayıldı… Annemin göz bebeğiydi abim, ona hiç kıyamazdı. Mezarlıkta pastayı nasıl keseceğimizi bilemedik. Annem ağıtlar yaktı, babam usul usul ağladı yine içini çeke çeke. Yine, bizim dilimiz lâl oldu, konuşamadık. Çok çok kötüydük. Bütün kardeşler hepimiz… Ailelerimiz, okul arkadaşlarımız, bir de ‘sosyalist gençler’ gelmişti. Biz hep 19 yaşlarını kutlayacağız abimlerin. Keşke hepiniz burada olsaydınız ve görseydiniz halimizi. Ama en çok bize bunu yapanlar burada olsaydı, belki vicdana gelirlerdi…”

Nevzat Encü, sekiz kardeşin ikincisi. Annesi o öldükten sonra hastalandığı için iki küçük kardeşe, diğer kız kardeş Dilek Encü bakıyor. Dilek Encü, "Annemin o günden beri eli ayağı tutmuyor" diyor.