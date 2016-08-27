Roboski soruşturmasını kapatanlar dahil 196 askeri hâkim ve savcı görevden alındı

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde görevli 196 askeri hâkimi, darbe girişiminin planlayıcısı olduğu ileri sürülen Fethullah Gülen'in liderliğini yaptığı Gülen cemaati ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle görevden aldı. Roboski katliamı soruşturmasını kapatan hâkim-savcılar da 'FETÖ' soruşturması kapsamında görevden alındı.

Cumhuriyet gazetesinden Kemal Göktaş ve Alican Uludağ'ın haberine göre, bakanlığın komutanlık emrine çekerek görevlerinden aldığı isimler arasında soruşturmada takipsizlik kararı veren Askeri Savcı Ali Müjdat Eski ile bu takipsizlik kararına yapılan itirazı reddeden askeri hâkimler İlhan İpek ve Doğan Kartal da yer aldı. Askeri yargı içinde şüphelilerin yargılanması yönünde oy kullanan tek askeri hâkim olan Oğuz Pürtaş’ın ise listede yer almaması dikkat çekti.

Dava açılsın diyen görevde kaldı

Roboski katliamına ilişkin ortaya çıkan hukuki bilgi ve belgeler, sorumluların net olarak belirlenebileceği bir manzarayı ortaya koymasına rağmen dosyanın savcılık, askeri savcılık ve askeri mahkeme üçgeninde olağan bir yargısal süreç işletilmeden kapatıldığını göstermişti. Roboski soruşturmasını yürüten Ali Müjdat Eski, 34 yurttaşın ölümüyle ilgili haklarında soruşturma açtığı 5 rütbeli subay için takipsizlik kararı vermişti.

Askeri savcılığın, takipsizlik kararına yapılan itiraz ise Hava Kuvvetleri Komutanlığı askeri mahkemesi tarafından 1’e karşı 2 oyla reddedilmişti. Karşı oy kullanan Mahkeme Başkan Hâkim Albay Oğuz Pürtaş, “kaçınılmaz” hata sonucuna savcılığın değil, mutlaka bir mahkemenin hükmedebileceğini belirtmiş ve soruşturmanın bu şekilde kapatılmasına karşı çıkarak dava açılmasını istemişti.

196 askeri hâkim görevden alındı

Görevden alınanlar arasında, tutuklanan eski Genelkurmay Adli Müşaviri Muharrem Köse ile ordu içindeki cemaat soruşturmasını sümenaltı ettiği ve 15 Temmuz darbe girişimine destek verdiği belirtilen Genelkurmay Askeri Savcısı Kurtuluş Kaya da yer aldı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Akıncılar Üssü’nde kurtulunca gözaltı işlemlerini yürütmesi için savcı Kaya’yı görevlendirmişti. Darbenin içinde aktif rol aldığı ortaya çıkan Kaya, halen firarda. Önümüzdeki günlerde bu isimlerin ihraç edilmesi bekleniyor.

Müsteşarlığa vali

Bu arada Milli Savunma Bakanlığı Müsteşarlığı’na da Düzce Valisi Ali Fidan atandı. Müsteşar Yardımcılığı’na ise Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu getirildi. Bakan Fikri Işık’ın, Sanayi Bakanlığı’ndaki ekibini MSB’ye taşıması dikkat çekti.