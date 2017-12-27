Roboski katliamının üzerinden 6 yıl geçti: Her uçak sesinden ürküyorum

Şırnak’ın Uludere ilçesinin Roboski köyünde, 28 Aralık 2011 tarihinde Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 kişinin yaşamını yitirdiği Roboski katliamından sağ kurtulan Servet Encü, 6 yıl geçse de acılarının hala taze olduğunu söyledi. Adalet arayışlarını tüm baskılara rağmen sürdürdüklerini belirten Encü, “Uçak sesi geldiğinde ürküyorum. Katliam anından bombaların atılması ile birlikte ortaya çıkan aydınlık aklıma geliyor. Acaba neresi bombalanacak diye düşünüyorum” dedi.

Gazete Karınca'da yer alan habere şöyle:

19'u çocuk 34 kişinin yaşamlarını yitirmesinin üzerinden 6 yıl geçti. Katliamın ardından hükümet yetkilileri ailelere faillerin yargılanacağı sözü vermiş ancak katliama ilişkin bugüne kadar kimse yargılanmadı. Ailelere ise ellerinde taşıdıkları pankartlar, yaptıkları açıklamalar ve eylemler yüzünden davalar açılmıştı.

Aileler ise 312 haftadır her Perşembe günü “Roboski için, adalet için failler yargılansın” sloganıyla kaybettiklerinin mezarları başında bir araya geliyor. Tüm adalet taleplerine rağmen katliama ilişkin hazırlanan dosya hakkında “takipsizlik” kararı verilerek “eksik evrak” gerekçesiyle reddedildi.

Türkiye’deki iç hukuk yollarının tükenmesinin ardından 281 başvurucu ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) taşınan dosyaya ilişkin ise halen bir gelişme yaşanmadı. Katliamda sağ kurtulan 4 kişiden biri olan 38 yaşındaki Servet Encü katliamın altıncı yılında MA’dan Gökhan Altay’a konuştu.

Katliam anını hiç unutamadığını belirten Encü, o günden bu yana bombardımanda yanı başına düşen insan parçalarının aklından çıkmadığını söyledi.

Encü, “Aklımdan hiç çıkmıyor. Ürperiyorum. Mezarlığın yanından her geçtiğimde, 34 kişinin cenazesini yeni defin etmişiz hissiyatına kapılıyorum” dedi.

“Sadece faillerin bulunmasını istiyoruz. 34 kişiyi kim öldürdü?” diye soran Encü, katliamdan sonra kendisine koruculuğun dayatıldığını fakat kabul etmediğini anlatıyor.

"Her uçak sesi geldiğinde neresi bombalanacak diye ürküyorum"

Her uçak sesi duyduğunda katliam anını hatırladığını anlatan Encü, yaşadıklarını şöyle ifade ediyor:

Uçak sesi geldiğinde ürküyorum. Katliam anından bombaların atılması ile birlikte ortaya çıkan aydınlık aklıma geliyor. Acaba neresi bombalanacak diye düşünüyorum.