Roboski katliamından sonra atılan ‘Hümanizm’ tweetine kitap okuma cezası

Şırnak Roboski’de Irak sınırındaki hava operasyonunda 34 kişinin ölümüyle ilgili sosyal medyada, "Hümanizm köpekliktir! Uludere'deki katırlara üzülün bence" tweeti attığı için Uludere Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılanan futbol hakemi Ümit Çınarlı'ya önce 7 bin 560 lira para cezası verilip ertelendi. Mahkeme ayrıca Çınarlı'nın 50 bin tirajlı bir gazeteye özür ilanı vermesini, bir yıl boyunca hümanizm, hoşgörü ve Türkiye'nin doğusu ile ilgili tarafsız kişilerce yazılmış etnik, politik, ve sosyolojik kitapları okuma ve özetini çıkarma cezası verdi.

Roboski'nin Irak sınırında 28 Aralık 2011 gecesi düzenlenen hava operasyonunda 34 kişinin yaşamını yitirdiği olayın ikinci yılında Türkiye Futbol Fedarasyonu hakemlerinden Ümit Çınar, kendi hesabı üzerinden, "Hümanizm köpekliktir! Uluderedeki katırlara üzülün bence" yazılı tweeti attı. Bölgede tepki çeken tweet üzerine Şırnak Barosu Çınarlı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Hakkında Uludere Sulh Ceza Mahkemesi'nde dava açılan futbol hakemi Ümit Çınırlı'nın yargılanmasına bugün devam edildi. Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi'nin de hazır bulunduğu ikinci duruşma talimat ile ifadesi alınan Hakem Çınarlı, ifadesinde, suç teşkil edildiği belirtilen yazıları İstanbul'da yazdığını ve Uludere mahkemesinin yetkisizlik kararı vermesi gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

"Şayet mahkeme yetkisizlik kararı vermez ise, kimseye hakaret etme kastım yoktur. Orada ölen insanların da bizim insanımız olduğunu düşünüyor ve biliyorum. Yaptığım eleştiri kaçakçılık yapan bir gruba devletin hatalı bir müdahalesi sonucu insanların ölmesi üzerine, bu ölen insanlarımızın cenazelerinin bölücü örgütün propaganda malzemesi olması ve bunun da yıldönümü adı altında yine provakatör eylemlere malzeme yapılmasıdır. Yoksa ölen insanlarımıza hakaret etmem ve bir bölgenin insanını hakir görmem asla söz konusu değildir. Berat kararı verilmesini talep ediyorum."

‘50 bin tirajlı gazeteye özür yazısı’

Mahkeme, hakem Ümit Çınırlı'ya 7 bin 560 lira para cezası vererek, şartlı hükmün geri bırakılmasını uyguladı. Şarta göre, 5 yıl süre ile denetim serbestlik uygulanacak olan hakem Çınarlı, 50 bin tirajlı ulusal bir gazeteye, "28 Aralık 2013 tarihinde Twitter'a yazdığım yazıdan dolayı başta mağdur aileler olmak üzere tüm Uludere halkından ve tüm Türkiye'den özür diliyorum. Ümit Çınarlı" ibaresi bulunacak olan bir özür ilanı verecek. Ayrıca kendi Twitter hesabından aynı yazıyı bir kez yayımlayacak ve özrün yayımlandığı gazete kupürünü Denetimli Serbestlik Bürosu'na gönderecek.

Hümanizm, hoşgörü ve insan hakları kitaplarını okuyacak

Mahkeme ayrıca, hakem Ümit Çınırlı'nın, hümanizm konulu kitaplar başta olmak üzere, insan hakları, hoşgörü ve Türkiye'nin doğusuna ilişkin etnik, politik, sosyolojik ve tarihi sorunların ele alındığı yetkin ve tarafsız kitapları her ay iki tane olmak üzere 1 yıl boyunca okuyup, açıklamalı, kapsamlı, kendi düşüncelerini de içerecek şekilde kendi el yazısı ile özet çıkarmak suretiyle denetimli serbestlik bürosuna vermesini kararlaştırdı.

Kararı değerlendiren Şırnak Baro Başkanı Elçi, "Karara hükmün geri bırakılması uygulanmamalıydı. Çünkü söz konusu hakaret, sadece ölülerin anısına değil, milyonlarca Kürt'e yapılmış bir hakaretti. Şovenist içerikli bir hakaret vardı. Kanaatimize göre barış sürecini baltalamayı amaçlayan davranışlardan biriydi, hapis cezası verilmeliydi" dedi.