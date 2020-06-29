Roboski Katliamı’nın üzerinden 102 ay geçti: Cezasızlığın her köşe başına yerleştiği bu topraklarda, failler hâlâ yargılanmadı!

Şırnak’ın Uludere ilçesinde 28 Aralık 2011’deTürk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) bağlı savaş uçaklarının bombardımanı sonucu 19’u çocuk 34 sivilin öldürüldüğü Roboski Katliamı’nın üzerinden 102 ay geçti. Roboski İçin Adalet Girişimi tarafından katliamın 102’nci ayında yapılan açıklamada, “Aradan geçen 444 haftada ne cezalandırma ne yüzleşme ne de adalet anlamında olumlu bir ilerleme olmadı” dendi.



İnsan Hakları Derneği (İHD) Ankara Şubesi’nde gerçekleştirilen açıklamada, Roboski İçin Adalet Girişimi üyesi Tanju Gündüzalp basın metnini okudu. Katliamın üzerinden 3 bin 105 gün geçtiğini hatırlatan Gündüzalp, “102 aydır aileler, sivil toplum kurumları, canı yanan insanlar adaletin peşinde. Yazık ki; aradan geçen 444’üncü haftada ne cezalandırma ne yüzleşme ne de adalet, hukuk anlamında olumlu bir ilerleme olmadı” diye konuştu.

"Failler hâlâ yargılanmadı"

34 insanının bombalarla öldürülmesinin yasalar ve adalet sisteminde karşılık bulmadığının altını çizen Gündüzalp, şunları dile getirdi: “Cezasızlığın her köşe başına yerleştiği bu topraklarda, failler hâlâ yargılanmadı. Bir sonraki katliamı tetikleyen cezasızlık geleneği, hukuku yok varsayma, derin korumacılık, görünmeyen ellerle Roboski davası için de hâlâ uygulanıyor. Roboski katliamının sorumlusu tüm karar vericiler cezalandırılmadıkça, geçmişle yüzleşilmedikçe, gelecek ve adaletli bir düzen kurulamayacaktır. Yaşadıklarımızın aslı; devlet, cezasızlık, savaş, hukuk ve adaletin olmayışıdır.”