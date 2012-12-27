Roboski için sansürsüz yayın yapılacak

Ötekilerin Postası grubu Roboski katliamının birinci yılında anaakım medyaya alternatif bir yayın gerçekleştirecek.

Daha önce facebook'ta Açlık Grevi Postası adıyla bir araya gelen grup, bu kez Roboski için bir anma etkinliği düzenleyecek ve etkinliği bu akşam (27 Aralık 2012) internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

Grubun "Sansürü Deliyoruz" başlığıyla yaptığı duyuruda etkinliğin "hızlı ve sansürsüz haber alınabilmesi" için yapıldığı, haber için anaakımın yayınına ihtiyaç duyulmadığı belirtiliyor. Üç saat süreyle gerçekleşecek alternatif yayın cep telefonu kamerası ve bilgisayar webcam araçlarıyla gerçekleşecek.

"Hatırlarsınız... Olayın yaşandığı günün ertesi anaakım medya adeta başını kuma saklamıştı. Saatlerce haber yapmamış ve sansür yemişti.

"Sonra haber yaptılar ama yapmaz olsalardı: 'Kaçakçılar...Teröristler...' İşte bu nedenle alternatif canlı yayın yapacağız."

Canlı yayına aralarında yazarların, sanatçıların, akademisyenlerin, aktivistlerin, dernek ve topluluk temsilcilerinin de bulunduğu birçok kişi katılacak.

Katılacağı bildirilenler arasında Koray Çalışkan, Elif Ergezen, Mizgin Müjde Arslan, Nazan Üstündağ, Fırat Erdoğmuş, Seren Yüce, Yeşim Ustaoğlu, Ümit Kıvanç gibi isimler de bulunuyor.

Bugün saat 20.30 - 23.30 arası internet üzerinden paylaşılacak etkinlik için 20.30'da tıklayınız (BİANET)