T24 LogoT24 Logo
Gündem

Roboski için sansürsüz yayın yapılacak

Ötekilerin Postası Roboski katliamının birinci yılında, sansürsüz haber alınabilmesi için internet üzerinden anaakım medyaya alternatif bir yayın gerçekleştirecek.

27 Aralık 2012 15:45

Ötekilerin Postası grubu Roboski katliamının birinci yılında anaakım medyaya alternatif bir yayın gerçekleştirecek.

Daha önce facebook'ta Açlık Grevi Postası adıyla bir araya gelen grup, bu kez Roboski için bir anma etkinliği düzenleyecek ve etkinliği bu akşam (27 Aralık 2012) internet üzerinden canlı olarak yayınlayacak.

Grubun "Sansürü Deliyoruz" başlığıyla yaptığı duyuruda etkinliğin "hızlı ve sansürsüz haber alınabilmesi" için yapıldığı, haber için anaakımın yayınına ihtiyaç duyulmadığı belirtiliyor. Üç saat süreyle gerçekleşecek alternatif yayın cep telefonu kamerası ve bilgisayar webcam araçlarıyla gerçekleşecek.

"Hatırlarsınız... Olayın yaşandığı günün ertesi anaakım medya adeta başını kuma saklamıştı. Saatlerce haber yapmamış ve sansür yemişti.

"Sonra haber yaptılar ama yapmaz olsalardı: 'Kaçakçılar...Teröristler...' İşte bu nedenle alternatif canlı yayın yapacağız."

Canlı yayına aralarında yazarların, sanatçıların, akademisyenlerin, aktivistlerin, dernek ve topluluk temsilcilerinin de bulunduğu birçok kişi katılacak.

Katılacağı bildirilenler arasında Koray Çalışkan, Elif Ergezen, Mizgin Müjde Arslan, Nazan Üstündağ, Fırat Erdoğmuş, Seren Yüce, Yeşim Ustaoğlu, Ümit Kıvanç gibi isimler de bulunuyor.
Bugün saat 20.30 - 23.30 arası internet üzerinden paylaşılacak etkinlik için 20.30'da tıklayınız  (BİANET)

ETİKETLER

roboskicanli yayınötekilerin postası

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

İran: Süleymani'yi öldürenlerden sert bir şekilde intikam alınacak...

Mahfi Eğilmez yazdı: Türkiye ekonomisinin son 17 yılı...

Süleymani'nin öldürülmesi ABD'de kaygı yarattı: Trump kibrit kutusuna dinamit attı...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24