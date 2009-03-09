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Robinson ile Cuma Maldivler'de

DenizBank’ın yeni kampanya yüzleri olan Erdal Özyağcılar Robinson, Beyazıt Öztürk ise Cuma oldu.

09 Mart 2009 02:00

Robinson ile Cuma bu kez Maldivler’de. Denizbank’ın reklam filmi, Erdal Özyağcılar’ın canlandırdığı Robinson ile Cuma rolündeki Beyazıt Öztürk’ün maceralarını anlatıyor
Robinson Crusoe bu kez romandaki gibi ıssız bir adada değil, ünlü tatil beldesi Maldivler’de karşımıza çıkıyor. Denizbank ile bir yıllık reklam anlaşması imzalayan Beyazıt Öztürk ve Erdal Özyağcılar’ın rol aldığı reklam filminin çekimleri Maldivler’de gerçekleştirildi.

700’er bin TL aldıkları reklam filminde Özyağcılar, Robinson Crusoe, Beyaz ise onun tek arkadaşı olan Cuma karakteriyle kamera karşısına geçti. Reklam filminde oynaması planlanan Deniz Seki cezaevinde olduğu için yerine Deniz Akkaya rol aldı.

Reklam kampanyasının ilk filminde rol alan Eda Taşpınar yine ekrana “İkoncan” olarak çıkacak. Reklam kampanyasında Erdal Özyağcılar, Beyazıt Öztürk, Eda Taşpınar, Deniz Akkaya ve Haydar Dümen’in rol aldı.

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