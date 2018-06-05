"Robinson Crusoe'den İstavrit ve Dost Kitabevine; kitapçılar kapanıyor okur zincire mahkum"

Ankara’da, 1978’den beri faaliyet gösteren Dost Kitabevi’nin Kavaklıdere’deki şubesi kapandı. Dost kitabevi, art arda kapanan köklü ve bağımsız kitabevlerinde son örnek oldu. Birgün'de yer alan haberde, 'okurların zincir kitapçılara mecbur bırakıldığı' yorumunda bulunuldu.

Ekonomik gerekçelerle kapatıldığı duyurulan kitabevi için daha önce Change.org sitesinde kampanya başlatılmıştı. Dost Kitapevi’nin mali gerekçelerle kapanması tekil bir örnek değil. Kültürel tarihimizde yer tutmuş birçok kitabevi son yıllarda peş peşe kapanmaya başladı. Ankara’da Akabe ve İmge Kitabevi de daha önce kepenkleri indirmişti.

İstanbul’da İstiklal Caddesi’nde bulunan kitabevlerinden Robinson Crusoe 389, kira ödemesinin gecikmesi sonrası açılan tahliye davasının 2014 yılında sonuçlanmasıyla cadde üzerindeki şubesini boşaltmak zorunda kaldı. İstavrit Kitabevi, 2007 yılında büyük bir yangın geçirmişti. Yangından önce dükkânın bir bölümü kafe olarak işletilmeye başlanmış; yangından sonra kitap satışları tamamen kaldırılmıştı.



Tünel’deki Dünya Kitabevi, Hachette adlı kitapçının yerine açıldı. Hachette, ithal kitap ve dergilerin satıldığı eski bir kitabeviydi. Mali nedenlerden dolayı kapandıktan sonra Dünya gazetesinin de sahibi Nezih Demirkent buraya Dünya Kitabevi’ni açtı. Ticari nedenlerden 2008–2009 yıllarında kapanan mekanın yerine Starbucks açıldı.

Sansür başladı

Birgün'den Derya Aydoğan'ın haberine göre, Doğan Medya Grubu’nun Demirören Grubu’na satışının ardından, D&R da iktidara yakın Turkuvaz ’a satıldı. Satışın ardından bazı muhalif kitapların D&R mağazalarından kaldırıldığı iddia edildi. Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada “D&R mağazalarının Turkuaz Gruba satışından sonra kültürel çeşitliliğin devam edeceğini söylediler ancak Turan Dursun’un “Din Bu” kitabı raflardan çekilip depoya kaldırılmış” dedi. Aynı sansür Destek ve Tekin Yayınları’nın birçok yazarına da uygulandı.