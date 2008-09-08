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Spor

Robinho'ya taş attı

Miguel Torres, hiçbir zaman menajerine kendisine; Robinho’ya menajerinin davrandığı gibi davranmasına izin vermeyeceğini söyledi.

08 Eylül 2008 03:00

22 yaşındaki oyuncu, halen Brezilyalı yıldızın büyük hayranı ancak sezon sonunda kötü tavsiyeler sonucunda yaptıklarını tasvip etmiyor.

Madrid başkanı Ramon Calderon Robinho’nun menajeri Vagne Ribeiro’yu suçlarken, Torres bunun kendisine yapılmasına izin vermeyeceğini belirtti.

“Bunun olmasını kabullenemem. Babam ve amcam işlerimle ilgileniyor. Amcam zaten avukat”

“Komüsyonları sevmem ve kulüp benim ailemin böyle bir şey yapmayacağımı biliyor. Real Madrid’de oynuyorum daha ne olsun?”

Torres halen daha yılda 30.000 avro kazanıyor ve geçen yıl 20 maça çıktıktan sonra daha büyük bir kontrat için endişelenmektense takımdaki yerini sağlama almak istiyor

“Ben kaliteli yaşam tarzına önem veririm, maddi şeylere değil. Aileme yakın olmak, kendi şehrimde yaşamak istiyorum”

“O yüzden ne önerdilerse imzaladım. Daha azına da imzalardım. Para benim hayatımı yönlendirmiyor”

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