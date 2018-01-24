Robinho, Sivasspor taraftarını selamladı: Merhaba Gardaş

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, Brezilyalı futbolcu Robinho ile 1,5 yıllık resmi sözleşme imzaladı.

Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda yaklaşık bin taraftarın katılımıyla gerçekleştirilen imza töreninde Robinho, sahaya "Merhaba Gardaş" diyerek çıktı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, törende yaptığı konuşmada, programa katılan taraftarlara teşekkür etti.

Daha önce şehre gelen ve takıma renk katan oyuncuların güzel anılarla ayrıldığını söyleyen Otyakmaz, şöyle konuştu:

"Geçmiş yıllarda takımımızda teknik direktörlük yapan Roberto Carlos ile futbolcumuz Cicinho gibi çok değerli futbol adamlarının kulübümüz hakkında yapmış oldukları lansmanla alakalı bu transferler. O yüzden kulübümüzün bu güzel özelliğini hiçbir zaman terk etmeden bu tür transferleri şehrimiz, takımımız ve sizler için yapmaya devam edeceğiz. Robinho çok değerli bir oyuncu ve hocamızın istemesi halinde Evkur Yeni Malatyaspor karşılaşmasında sahaya girebilecek durumda."

Otyakmaz, Robihno transferinin kulübe, camiaya ve Türk futboluna hayırlı olmasını dileyerek, taraftarın desteğiyle büyük başarılara imza atacaklarına inandıklarını dile getirdi.

Konuşmanın ardından Robinho, kendisini kırmızı-beyaz renklere bağlayan 1,5 yıllık sözleşmeyi imzaladı.

İmza töreninin ardından Robinho sektirdiği topları taraftarlara attı. Taraftarlar, Robinho ve Başkan Otyakmaz'a sık sık tezahüratta bulundu.

Brezilyalı futbolcu, 70 numaralı forma ile basın mensuplarına poz verdi.

"Telefon görüşmesinden 25 saat sonra imza töreninde"

Törenin ardından, soğuk ve yağışlı hava nedeniyle stadın içinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Robinho, Sivasspor'un büyük bir projesi olduğunu ve bu projeye katılmak istediğinden dolayı Sivas'a geldiğini dile getirdi.

Daha önce Sivasspor'da görev yapmış Roberto Carlos ve Cicinho ile sürekli iletişim içerisinde olduğunu belirten Robinho, "İyi bir kulüp olduğunu, iyi bir atmosferin, taraftarın iyi olduğunu söylediler. Cicinho ile birlikte oynamıştım, iyi bir arkadaşım, onun tavsiyeleri üzerine Sivasspor'a gelmeyi tercih ettim." dedi.

Süper Lig'in gerçekten zor olduğuna işaret eden Robinho, Brezilyalı çok sayıda oyuncunun bu ligde oynadığını bildiğini aktardı.

Robinho, 7 numaralı formayı istediğini ancak 70 numaralı formayı giyeceğinin sorulması üzerine ise "Önemli olan numaralar değil, iyi oynamam. 7 veya 70 hiç fark etmez. Önemli olan oynamak." ifadelerini kulandı.

Otyakmaz da burada yaptığı açıklamada, bilinen, kendini kanıtlamış ve Türk futboluna katkısı olabilecek oyuncuları transfer etmeye gayret ettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Robinho transferinde 'acaba rakam olarak anlaşabilir miyiz?' diye düşündük. Daha sonra görüştük, Sivasspor'un bütçesinin dahilinde kaldığını gördükten sonra da 'gelmek isteyip, istemediğini' sorduk, o da gelmek istediğini söyledi. Bu konuşmayı yaptıktan 25 saat sonra oyuncu şu anda burada. Bu mevkiye yerli oyuncu transfer etmeyi arzu etmiştim fakat kendisi oynadığı takımda 21 kişilik kadroya girememiş olmasına rağmen İstanbul'da kalmayı tercih etti. Türk futbolcularının bu anlayışını kınıyorum. Dünyaca ünlü bir futbolcu, çok üst düzey takımlarda oynamış bir futbolcu, telefonla görüştükten 25 saat sonra bugün burada imza törenindeyiz. Şehrimize bir heyecan getirdiğini görüyoruz. Hem de Türk futbolunu spor dünyasında tekrar gündeme taşıyacak bir transfer bu."