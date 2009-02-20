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Spor

Robinho parayı çok buldu!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Robinho'ya para fazla geldi.

20 Şubat 2009 02:00


İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Robinho'ya para fazla geldi.

Rekor bir ücretle Real Madrid'den Manchester City'e transfer olan Robinho'nun, malikanesinin bahçesine plaj futbolu oynamak için kumsal yaptırdığı öğrenildi.

Konuyla ilgili İngiliz basınında yer alan haberde, Robinho'nun amacının kendisini ülkesinde hissetmek olduğu ifade edildi. İngiliz basınına konuşan Robinho'nun yakın bir arkadaşı ise yıldız futbolcunun yakın arkadaşları Elana, Glauber, Berti ve Jo'yla plaj futbolu oynamayı çok sevdiğini ve bu nedenle evinin bahçesini ülkesinin ünlü plajları Copacabana'ya benzetmek istediğini söyledi.

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