Robinho'dan transfer itirafı: Manchester United'a gideceğimi sanırken, kendimi City'de buldum; başka bir Manchester kulübü olduğunu bilmiyordum

Bir dönem Türkiye'de de forma giyen yıldız futbolcu Robinho, Manchester City'e transfer olma hikayesini anlattı. Şaşırtan bir açıklama yapan Brezilyalı yıldız, "Manchester United'a imza atacağımı düşünürken, City'e transfer oldum" dedi.

Dünyaca ünlü futbolcu Robinho'dan şaşırtan bir açıklama geldi. Bir dönem Medipol Başakşehir ve Demir Grup Sivasspor formalarını da giyen Brezilyalı yıldız, Manchester City'e transfer olma hikayesini anlattı.

Yıllar sonra süreçle ilgili şaşırtan bir itirafta bulunan Robinho, "2008 yılında Manchester United'a transfer olacağımı düşünüyordum" dedi.

Real Madrid'den ayrılan ve Manchester City'nin yolunu tutan Brezilyalı futbolcu, "Başka bir Manchester kulübü olduğunu bilmiyordum" ifadelerini kullandı.

Robinho'nun bu açıklamaları ise futbol kamuoyunda büyük bir şaşkınlığa neden oldu.

Medipol Başakşehir formasıyla şampiyonluk sevinci yaşayan Robinho'nun kariyeri üst düzey kulüplerle dolu.

37 yaşındaki yıldız Real Madrid, Manchester City, Milan ve Santos gibi kulüplerin formasını giydi.

Brezilya Milli Takım forması ile 100 maça çıkan Robinho, 28 kez gol sevinci yaşadı.